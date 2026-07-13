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Molentargius
14 luglio 2026 alle 00:18

Camper abusivi allontanati dall’area verde 

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Avevano parcheggiato il camper, steso i panni nella recinzione e sistemato tavoli e sedie. Tutto questo nel parco di Molentargius nell’area verde con ingresso di via Don Giordi. Ma la “vacanza” improvvisata è durata poco: i campeggiatori abusivi sono stati allontanati dal personale dell’oasi naturalistica che assieme alla Forestale porta avanti i controlli a Molentargius. La segnalazione era arrivata da alcuni frequentatori dell’area verde che si erano accorti della presenza degli abusivi.

Non è la prima volta che succedono episodi di questo tipo non solo all’interno del parco ma anche in altre zone della città e soprattutto sul litorale dove i camperisti si fermano in zone vietate. Spesso inoltre le roulotte occupano i posteggi in centro restando parcheggiati per diverso tempo. Campeggi improvvisati anche in spiaggia con le tende soprattutto nelle zone di Margine Rosso e di altre spiagge della costa.

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