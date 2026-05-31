Campagnola, finale col botto 

La Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare si concede il double. Al titolo Over 55 conquistato la scorsa settimana, la squadra cagliaritana aggiunge anche la Supercoppa di categoria, messa in bacheca nella finale disputata sabato contro gli Amatori La Palma (vincitori nella seconda fase del girone Argento). Ma non è stato facile contro i biancoazzurri del tecnico Luciano Cossu. Il successo arriva solo ai tiri di rigore (4-3) dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Al termine di una prima frazione a reti bianche, la gara si sblocca in avvio di ripresa. La Campagnola passa con Schirru (che insacca davanti a Lampis) poi nel finale il tiro-cross dal fondo di Nardulli riequilibra la partita. Decide ai tiri di rigore la rete di Ragno (dopo i gol di Falaguerra e Melis, e gli errori di Schirru e Sanna). Per gli Amatori La Palma grande protagonista il portiere Lampis, che neutralizza due tiri di rigore e calcia fuori il suo (assieme a quelli di Nardulli e Coiana). Le reti di Tuveri e Congiu però non bastano alla squadra del presidente Masala.

Le tappe

Si conclude così la stagione 2025/2026. Con l’apoteosi per la compagine allenata da Toto Uccheddu che dopo aver condotto sino al termine la prima fase del torneo Over 55, ha chiuso la stagione con i due trofei. La squadra del patron Efisio Campagnola ha infatti concluso la regular season al primo posto con quaranta punti, e si è imposta poi nei playoff: nonostante la terza posizione nel girone Oro è riuscita a guadagnarsi la finale (poi vinta contro gli Amatori Orione Selargius). Gli Amatori La Palma invece hanno mancato l’accesso alle finali scudetto per un punto (chiudendo al settimo posto) e sono stati inseriti nel girone Argento, che hanno vinto nella finalissima contro i detentori del titolo Over 55 I. R. Moniaflor, accedendo così alla finale di Supercoppa di sabato.

Successo

Un’altra stagione Msp si chiude. «Una bellissima stagione», sottolinea entusiasta Alberto Borsetti, presidente dell’Msp Sardegna. «La nuova categoria Over 58 è stato un successo e anche la novità dei gironi Oro e Argento nella seconda fase degli Over 55 è piaciuta sia alle società che ai giocatori».

Il massimo dirigente regionale dell’Msp è già proiettato alla prossima stagione, che ripartirà ad ottobre. «Abbiamo già diverse nuove proposte di adesione ai nostri tornei, riproporremo la formula adottata quest’anno, con i due gironi per l’Over 55 e il girone unico per l’Over 58».

RIPRODUZIONE RISERVATA