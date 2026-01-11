VaiOnline
Macomer.
12 gennaio 2026 alle 00:15

“Campagna amica” nel padiglione Tamuli, concessione rinnovata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Macomer la vendita di prodotti agricoli a chilometri zero è un’iniziativa che si rivela importante non solo per la cittadina ma per tutto il territorio. Il mercato è ospitato nel padiglione Tamuli, ex caserme Mura. Ora il Comune ha rinnovato la concessione della struttura a favore della Coldiretti di Nuoro e Ogliastra, promotrice dell’iniziativa denominata “Campagna amica”.

Si tratta di un appuntamento atteso che ha raggiunto il gradimento dell’intera comunità, non solo come mercato di vendita dei prodotti degli imprenditori agricoli coinvolti, ma soprattutto come momento di promozione del territorio.

È diventato un punto di riferimento perciò non solo per l’acquisto di prodotti a chilometri zero, sempre più richiesti, ma uno spazio di intrattenimento, di socialità e di convivialità.

Il mercato agroalimentare da due anni è aperto tutti i mercoledì, nella mattinata dalle 8 fino alle 13. Propone degustazioni gratuite e assaggi dei prodotti delle aziende presenti, la collaborazione con il Centro servizi culturali Macomer e la realizzazione dei laboratori “Al centro del gusto”. C’è anche il coinvolgimento dell’Unitre Macomer e delle scuole cittadine, che hanno proposto diverse iniziative, accolte con favore dalla gente.

Per quest’anno sono state programmate altre numerose attività, che avranno inizio alla fine di questo mese. Fra le collaborazioni sperimentate anche quella con l’associazione Macomente e il Centro commerciale naturale.

