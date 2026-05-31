Camminatura, una passeggiata tra controlli e convivialità 

La Pro Loco anche quest’anno ha organizzato tutto alla perfezione. La partecipazione non è mancata per l’edizione numero venti di Camminatura, la passeggiata di otto chilometri tra i boschi di Lanusei, Elini e Arzana. Zaino in spalla per affrontare il percorso ma prima un controllo alla glicemia. L’associazione diabetici della Sardegna centrale in collaborazione con Mano tesa Ogliastra, ha organizzato uno screening gratuito per il diabete. Ed ecco che poco prima della partenza i camminatori si sono avvicinati ai banchetti per il test. Un ambiente disteso, un momento per fare prevenzione e anche per informarsi. «I partecipanti hanno partecipato volentieri – ha spiegato la presidente di Mano Tesa, Gisella Meloni – ci hanno chiesto informazioni sui valori in previsione della camminata, ad alcuni abbiamo consigliato il controllo della glicemia tramite prelievo venoso, abbiamo fornito delucidazioni e in generale tutto si è svolto in un clima di grande entusiasmo». Strade sterrate, lecci secolari, aria pura e prevenzione. Sotto i gazebo montati per il momento conviviale di fronte alla chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, si è chiusa Camminatura 2026 a sancire ancora il successo di una manifestazione che non perde smalto col passare del tempo. (fr.l.)

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