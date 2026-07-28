Cambio della guardia alla Cgil 

È Simona Fanzecco la nuova segretaria generale della Cgil Sardegna. Ieri, nel corso dell’assemblea generale, il passaggio di consegne con il segretario uscente Fausto Durante, in carica da ottobre del 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell’età pensionabile. A suggellare l’elezione della prima segretaria donna della Cgil regionale il segretario generale Maurizio Landini, al T-Hotel a Cagliari insieme all’organizzativo Pino Gesmundo.

Il percorso

Cagliaritana, 48 anni, Simona Fanzecco è iscritta alla Cgil da quando aveva 19 anni. Dipendente di un grande supermercato ha percorso lì i primi passi da delegata per poi svolgere attività sindacale nella categoria della Filcams, dove ha svolto gli incarichi di segretaria di Cagliari e poi regionale. Nel 2011 il passaggio alla segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che l’ha poi eletta segretaria generale nel 2022. Per lei, l’82 per cento dei voti.

«Per la Cgil della Sardegna e per tutta la Cgil – ha detto il segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini – questa è una giornata molto importante che dà il segno del valore che la nostra organizzazione attribuisce alle competenze e alle esperienze non solo perché abbiamo eletto una compagna, la prima donna alla guida della struttura confederale regionale qui in Sardegna, ed è questo un elemento significativo. Ma al di là della questione di genere va riconosciuta la qualità con cui Simona ha svolto il suo lavoro nel percorso svolto fin qui».

«Morire a 18 anni»

Il primo pensiero della segretaria regionale neoeletta, nella sua relazione programmatica, è andato a Fabrizio Pittalis, lo studente morto pochi giorni fa mentre lavorava nell’ecocentro vicino a Oniferi: «Morire a 18 anni – ha detto – non è una fatalità, è la condanna di un intero Paese. È ingiusto. Basta con i rituali delle parole di circostanza, basta con i ritardi: l'attuazione immediata del Protocollo di Buggerru, i controlli serrati e la tolleranza zero sono la priorità». Una linea politica poi esplicitata nella lunga relazione con cui la segretaria ha toccato tutti i nodi critici della Sardegna, le sfide regionali e nazionali che attendono l’organizzazione.

La squadra

Simona Fanzecco ha confermato nella segreteria Nicola Cabras (segretario della Fp Cgil Cagliari) e Francesca Nurra (ex segretaria della Camera del Lavoro di Sassari), ai quali si affiancano Margherita Tola (componente della segreteria della Camera del lavoro Nuoro Ogliastra e segretaria Fiom dello stesso territorio) e Franco Bardi (segretario della Camera del Lavoro della Sardegna Sud Occidentale). Fanzecco e Landini hanno ringraziato il segretario uscente Fausto Durante, salutato calorosamente dell'assemblea generale.

Alla nuova segretaria regionale della Cgil sono arrivati gli auguri dei suoi omologhi alla Cisl, Pier Luigi Ledda, e alla Uil, Fulvia Murru.

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