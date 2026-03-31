VaiOnline
Sassari.
01 aprile 2026 alle 01:03

Calo dei tetti di spesa, la GeNa a rischio fallimento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pericolo fallimento per la GeNa. L’istituto di riabilitazione per l’autismo, riferimento per i pazienti del nord-Sardegna, porta avanti da due anni un concordato preventivo per rientrare dai debiti. Adesso, secondo i sindacati Cgil-Cisl e Uil Fp, la situazione si è aggravata. A comunicarlo la stessa direzione della struttura in un incontro di due giorni fa coi rappresentanti dei lavoratori, quando ha riferito gli esiti di un provvedimento della Regione che prevede un cambiamento per i tetti di spesa. Il risultato per l’istituto, scrivono le organizzazioni di categoria in una nota, è “una riduzione stimata di circa 900.000 euro annui”. «Tale condizione- spiegano- rischia di incidere in maniera determinante sulla sostenibilità economico-finanziaria della struttura, al punto che è stato rappresentato come l’amministratore unico possa essere costretto a valutare il ricorso alla procedura fallimentare presso il Tribunale competente». Una svolta negativa che andrebbe a creare, sottolineano, “evidenti ripercussioni sul piano occupazionale e sulla continuità dei servizi socio-sanitari erogati, che coinvolgono lavoratrici, lavoratori e utenza fragile”. Cgil-Cisl-Uil Fp chiedono allora la convocazione di un tavolo istituzionale con la presenza della governatrice, Alessandra Todde e del sindaco, Giuseppe Mascia. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande flop.

Italia, una delusione Mondiale

Azzurri eliminati dalla Bosnia ai calci di rigore, a casa per la terza volta di fila 
l Nello sport
Il conflitto

«Un richiamo alle regole in nome della sovranità»

L’esperto di relazioni internazionali: momento molto delicato per il Governo 
Marco Noce
Regione

Todde, secondo mandato e polemiche

«Mi ricandido alla guida dell’Isola». Cappellacci: «Cerca il bis? Cominci a governare» 
L’inchiesta

Stretta sui monopattini, delusione e critiche: «Sempre nuovi balzelli»

Da maggio l’obbligo di targa e di assicurazione Cagliari, vendite dimezzate: gli utenti protestano 
Sara Marci
Governo.

Meloni in Aula per rilanciare l’esecutivo

Il 9 alle Camere. Nessun rimpasto: «Al lavoro anche dopo il referendum» 