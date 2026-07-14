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Tortolì.
15 luglio 2026 alle 00:47

Cali di tensione, camper in fuga 

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D’inverno si verificano sovratensioni elettriche, d’estate cali repentini di tensione che causano disagi alle attività turistiche nella zona di Cea e ai rispettivi ospiti. A denunciare i disservizi è Paolo Garau, titolare dell’area di sosta camper attrezzata “I Faraglioni”, che insiste a Sa Cantonera, all’altezza della spiaggia di Cea, nel territorio di Tortolì. «Da inizio stagione - dice l’imprenditore di Loceri - la tensione della rete elettrica cala fino a 176 Volt, ben al di sotto dei limiti di legge e quindi insufficiente per poter far funzionare le apparecchiature elettriche, soprattutto quelle gestite da scheda di controllo che riconoscono la bassa tensione cessando di funzionare per evitare guasti o cortocircuiti».

I disagi non si contano più e la proprietà ha già coinvolto i propri legali: «Le conseguenze sono anche economiche. Sabato scorso sono arrivati 6 camper e 5 hanno deciso di andar via dopo poche ore. Senza elettricità costante, oltre non poter usare l’aria condizionata, hanno dovuto buttare le provviste. Non è possibile andare avanti così». I disservizi coinvolgono anche le altre attività: Bahia Blanca, Ivy beach, I Ginepri, Ocean beach, le strutture dei salesiani, Baia Cea e Rocce rosse, oltre abitazioni, aziende agricole e il resort Baia Cea. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel, conferma di essere a conoscenza delle criticità. «Al fine di mitigare le criticità è stato individuato un intervento sulla rete attraverso la realizzazione di una nuova cabina secondaria e il potenziamento della rete di bassa tensione. L’intervento è stato già pianificato e al momento è in fase autorizzativa».

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