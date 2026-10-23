Calcinacci sulle auto in galleria 

Dopo la galleria di Mughina, anche quella di Pratosardo finisce sotto osservazione. Il traforo che permette a chi arriva dalla strada statale 389, alla circonvallazione sud di Nuoro o da Mamoiada, Fonni e l’Ogliastra di proseguire sulla 131 Dcn senza attraversare la città potrebbe essere chiusa per consentire l’esecuzione di verifiche strutturali. La decisione nasce da un episodio accaduto alcuni giorni fa, quando un’auto in transito all’interno del tunnel è stata colpita da alcuni calcinacci caduti dalla volta. Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia. Per fortuna, nessuna conseguenza per le persone e danni limitati al veicolo. Ma l’accaduto ha immediatamente acceso i riflettori sulle condizioni della galleria, facendo scattare la necessità di approfondimenti e verifiche soprattutto alla luce di quello che è stato scoperto anni fa nel traforo gemello, quello di Mughina. La vicenda è arrivata sul tavolo del Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. E se ne è parlato nei palazzi comunali, dove i consiglieri si maggioranza sono stati informati nel corso dell’ultima riunione. Sulla questione, sarebbe stato chiesto il massimo riserbo, in attesa di avere un quadro preciso delle condizioni della struttura.

Verifiche e chiusura

L’orientamento del Comune sarebbe quello di procedere con una chiusura temporanea della galleria, necessaria per eseguire le verifiche diagnostiche e accertare lo stato della struttura. Al momento, però, non risultano definiti né i tempi né le modalità dell’intervento. Le prime rassicurazioni fanno pensare a una situazione meno grave rispetto a quella emersa a Mughina, dove i tecnici hanno portato alla luce problemi strutturali. Le verifiche avevano accertato che in alcuni punti lo spessore della calotta in calcestruzzo armato era di appena pochi centimetri, ben al di sotto dei 40 centimetri previsti dal progetto. Erano stati individuati vuoti tra il calcestruzzo e la roccia. Per Pratosardo, al momento, non ci sarebbero elementi per parlare di una situazione analoga. Per questo le verifiche diventano un passaggio fondamentale: soltanto gli accertamenti potranno chiarire le condizioni della galleria e stabilire se siano necessari interventi e l’entità dei lavori.

Il rischio sul traffico

La chiusura del tunnel, per ora momentanea, avrebbe conseguenze sulla circolazione stradale, soprattutto per chi utilizza quotidianamente quel collegamento per raggiungere l’Ogliastra o i paesi del Gennargentu ed evitare così di attraversare il centro abitato di Nuoro. In caso di stop al traffico, i veicoli sarebbero indirizzati verso via Dessanay e via Don Bosco, con ripercussioni sulla viabilità cittadina. Un problema che si aggiungerebbe ai disagi già provocati dalla chiusura della galleria di Mughina, in attesa dei lavori. Per Pratosardo, la priorità è ora accertare le condizioni della struttura dopo la caduta dei calcinacci. Solo dopo aver completato gli approfondimenti sarà possibile capire le condizioni del tunnel e se dovrà rimanere chiuso.

RIPRODUZIONE RISERVATA