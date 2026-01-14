Calano gli incidenti ma aumentano i pedoni investiti 

Calano gli incidenti stradali ma aumentano i pedoni investiti. Due facce di una stessa medaglia mostrate ieri, nel Comando di via Carlo Felice, durante l’illustrazione del Report 2025 della polizia locale. Appuntamento fisso che è radiografia delle attività della Municipale, la cui azione si snoda a 360° come testimoniano le 21500 richieste di intervento ricevute in un anno. Il fulcro si concentra sempre però sulla strada dove sono avvenuti 1325 incidenti, 1356 due anni fa, mentre i pedoni colpiti sono 82, tre in più. Invariate invece le aree dove si ha una maggiore concentrazione degli episodi: primeggia la zona di Predda Niedda, 95, e di viale Porto Torres, 40. Nel 79,02% dei casi accadono con il bel tempo, come negli altri anni, coinvolgendo in particolare la fascia d’età dai 41 ai 60 anni. L’aspetto delle sanzioni coinvolge non solo gli automobilisti ma pure chi commette illeciti alla guida dei monopattini, saliti a 43. E a proposito di multe sono 805 quelle per la sosta negli stalli riservati alle persone con disabilità, 1007 per la sosta sugli attraversamenti pedonali, 1332 sui marciapiedi.

«Stiamo investendo molto sulla polizia locale», riferisce il sindaco, Giuseppe Mascia. Impiegata su diversi compiti e, tra questi, la Polizia Ecologica, con quasi 5mila sopralluoghi ambientali, e la Polizia Commerciale, che ha comminato 117 sanzioni per violazioni alle norme sul commercio, più 54%. Gli altri versanti di impegno vanno dall’edilizia ai litorali sicuri ai presidi in città. «Quello di corso Vittorio Emanuele- afferma il comandante Gianni Serra - ora ha 12 agenti e si possono fare tre turni di lavoro». 15500 gli interventi in un anno mentre sono 1109 le abitazioni mappate nella zona di San Donato. «Possiamo migliorare- conclude Mascia- ma abbiamo bisogno la collaborazione di tutti».

