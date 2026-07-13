Cala Finanza, attivisti minacciati 

Sale la tensione a Cala Finanza intorno al presidio permanente (gazebo e camper) organizzato dagli attivisti che protestano contro gli investimenti di Tavolara Bay nel litorale di Porto San Paolo. Dopo la denuncia della proprietà della ex Villa Joy per i fatti avvenuti tra sabato e domenica, ieri è stata fatta una nuova segnalazione ai carabinieri. Stando a quanto denunciato, e riportato anche su alcuni profili sociali di gruppi di attivisti come Surra, persone a bordo di auto si sono avvicinate durante la notte al punto dove da quasi due settimane si posizionano le persone. Le utilitarie, stando a quanto riferito dalle persone presenti, sono passate più volte davanti agli attivisti con i fari spenti, dalle auto sarebbero stati rivolti degli insulti e minacce agli animatori del presidio.

Identificati?

Chi era nel parcheggio della località Lu Fenosu, immediatamente a ridosso della spiaggia di Cala Finanza, sarebbe riuscito a segnare il numero della targa di un’auto. Non si esclude che le forze dell’ordine abbiano già identificato alcuni dei protagonisti della irruzione notturna nel parcheggio, teatro delle manifestazioni di protesta che vanno avanti ormai dai primi giorni di luglio.

«Protesta pacifica»

I portavoce di gruppi e movimenti attivi nel presidio stanno lavorando per evitare una escalation di provocazioni e accuse reciproche. La coordinatrice del comitato Sos Cala Finanza, Durdica Bacciu, è in contatto costante con le figure istituzionali e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Bacciu, insieme agli altri responsabili dei gruppi del presidio, sta lavorando per garantire condizioni che consentano la prosecuzione delle iniziative. L’attivista di Sos Cala Finanza spiega: «È nostro interesse che le iniziative di protesta vadano avanti in un clima di totale rispetto delle regole. Dalle persone che sono qui non arriva nulla di diverso, è bene chiarirlo. Chi viene qui lo fa per manifestare democraticamente». I Carabinieri della Stazione di Porto San Paolo stanno lavorando per identificare i responsabili del raid notturno di domenica. Sono stati danneggiati cartelli e arredi all’interno della proprietà di Villa Joy.

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