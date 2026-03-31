Cagliari, quelli che giocano più degli altri 

Caprile, Palestra e Adopo. Trenta partite, 30 punti, il Cagliari naviga in acque poco mosse e Fabio Pisacane, numeri alla mano, si è quasi sempre affidato a loro per condurre in porto la partita. Sono loro, i due azzurri e il centrocampista francese tuttofare, i tre calciatori più utilizzati nel corso della stagione. Obert ed Esposito seguono a breve distanza di minutaggio. Alcuni senatori – Folorunsho, Mina, Zappa e Deiola – sono fra i preferiti dal tecnico, in crescita le quotazioni di Kilicsoy e Ze Pedro.

Al top

Il portiere, fra i migliori del campionato per rendimento e affidabilità anche con i piedi, ha giocato sempre, lasciando ai compagni di ruolo zero minuti in campionato e 90 in Coppa Italia al secondo Ciocci nella gara col Frosinone. Obert (2.257 minuti) è il quarto nella classifica dei più utilizzati, mentre il quinto posto è occupato da Esposito, un altro dei fedelissimi, con 2.116 minuti in campo. Con un allenatore che non bada a gerarchie o età anagrafica – ricordiamo il “taglio” di Luperto, poi riscoperto e infine ceduto, o l’esclusione di Mina – i più utilizzati si sono sempre fatti trovare pronti, superando problemi fisici e fisiologici cali di rendimento. Caprile non ha quasi mai steccato, pochissimi gli errori e decine le parate quasi impossibili. Palestra è stato in alcuni casi straripante, spesso ha creato un solco nella sua fascia di competenza, solo nelle ultime settimane gli allenatori avversari hanno imparato a fermarlo, magari con l’arma del raddoppio. Un rendimento, quello del ragazzo di proprietà dell’Atalanta, che lo ha portato a furor di popolo fino alla Nazionale maggiore. Poi c’è Adopo, che sa fare tutto, che dà quantità e qualità al centrocampo, capace di aggredire e ripartire. Nella top five di quelli che sono stati in campo, Obert è una piacevole conferma, fisicità e ottime qualità nel palleggio gli hanno consentito di avere una maglia da titolare 25 volte su 30. Esposito, capace di agire in diverse parti del campo e di andare anche a segno, con 2116 minuti è il primo degli attaccanti: 26 volte titolare, una seconda punta che crea spazio per gli altri e che ama inserirsi dal basso.

Gli altri

Se Luperto (1800 minuti) è stato uno dei rossoblù maggiormente impiegato prima della cessione alla Cremonese, nelle scelte di Pisacane troviamo Folorunsho (1679’ in 21 presenze) e Mina, a quota 1613.

Zappa, Ze Pedro, Deiola, Gaetano e Borrelli sono poco sotto. Aspettando i giovanissimi, pronti a scalare le gerarchie.

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