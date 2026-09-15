Cagliari, partenza a razzo che fa sognare 

Così solo negli anni d’oro. Il Cagliari è protagonista di un avvio di campionato che costringe chi cura le statistiche sportive a rispolverare i fasti dell'epoca di Gigi Riva. Le prime quattro giornate della stagione 2026-2027 hanno proiettato la squadra di Fabio Pisacane al quinto posto in classifica grazie a un ruolino di marcia impressionante: tre vittorie e una sola sconfitta. Per ritrovare una partenza così fulminea bisogna viaggiare indietro nel tempo di oltre mezzo secolo. Soltanto nell'anno dello storico scudetto del 1969-1970 e nella stagione immediatamente successiva del 1970-1971 la formazione all’epoca di Manlio Scopigno era riuscita a fare meglio nelle prime quattro uscite. In quei due campionati leggendari il Cagliari raccolse tre vittorie e un pareggio, ottenendo sette punti complessivi nell’era dei due punti.

L’anno dello scudetto

Nel dettaglio, nella stagione del tricolore arrivarono il pareggio a reti bianche a Genova contro la Sampdoria e i successivi successi contro Lanerossi Vicenza per 2-1 in casa, a Brescia per 0-2 e infine 1-0 interno sulla Lazio. L'anno dopo andò persino meglio dal punto di vista realizzativo con i successi per 2-1 sulla Sampdoria, il poker per 2-4 in trasferta sulla Lazio, il pareggio interno per 1-1 con il Varese e l’altisonante 1-3 rifilato all’Inter a San Siro. Per la cronaca, quel giorno purtroppo svanì il sogno di un secondo scudetto rossoblù: Gigi Riva, ribattezzato da Gianni Brera “Rombo di tuono”, partì subito dopo con la Nazionale per Vienna e, al Prater, il 31 ottobre 1970, subì il secondo grave infortunio della sua carriera per un’entrata terribile del difensore austriaco Norbert Hof.

La cronaca

Alla partita vinta all’Olimpico con la Lazio è invece legato a un episodio minimo che riempì le cronache dei giornali dell’epoca: un bambino di origine sarda, ma che allora come oggi vive in Sicilia, Danilo Piroddi, il giorno prima del match fu accompagnato dal padre all’Acqua Acetosa ad assistere all’allenamento dei rossoblù. Si sistemò dietro la porta e un tiro di Riva lo colpì al braccio, fratturandoglielo. Piroddi assistette a quel match con il braccio ingessato. Nel 2020, in piena pandemia, Riva e Piroddi si sono ritrovati in una commovente videochiamata.

Il ruolino attuale

Il bottino attuale recita ben nove punti grazie alla regola dei tre punti a partita, rendendo questo avvio il migliore in assoluto da quando è stata introdotta questa riforma nella stagione 1994-1995. Nessuna squadra rossoblù negli ultimi trent'anni ha saputo tenere questo passo. I confronti con i decenni passati sono impietosi e certificano l'eccezionalità del momento attuale.

I campionati recenti

Nello scorso campionato i punti dopo quattro turni erano sette, mentre nei tre anni precedenti si era assistito a partenze stentate con appena due punti nei tornei 2024-2025, 2023-2024 e 2021-2022, intervallati dai quattro punti del 2020-2021. Anche guardando indietro le partenze migliori dell'era moderna si erano fermate a sei punti come accaduto nel 2019-2020, nel 2017-2018, nel 2011-2012 (furono sette i punti contando le prime quattro giornate effettivamente giocate, perché la prima venne rinviata per sciopero e si disputò a dicembre), nel 2010-2011 (l’ultima volta che il Cagliari rimase imbattuto nei primi 360’ di campionato) e nel 2004-2005. Addirittura nel 2008-2009 la casella dei punti era rimasta desolatamente a zero. Pure nell'era dei due punti a vittoria i passaggi a vuoto iniziali erano la norma con l'eccezione dei quattro pareggi del 1979-1980 e del 1973-1974 o dell'imbattibilità del 1966-1967.

Il presente

Questo Cagliari invece corre a medie altissime e cancella le sofferenze delle scorse stagioni quando la salvezza appariva come un miraggio fin dalle prime settimane. Il quinto posto attuale non è un caso ma il frutto di una partenza da record che accende l’entusiasmo della piazza cagliaritana come non accadeva da tempo.

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