Cagliari, Kingstone piega il Modena all’87’ 

Cagliari 1

Modena 0

Cagliari (4-3-3) : Caprile (16’ st Radunovic); Zappa (1’ st Zé Pedro), Deiola, Rodríguez (36’ st Grandu), Obert; Adopo (1’ st Fazzini), Romano (16’ st Prati), Liteta (1’ st Winks); Di Paolo (16’ st Albarracín, 36’ st Raterink), Esposito (16’ st Cavuoti); Mendy (1’ st Borrelli, 28’ st Kingstone). In panchina Sherri, Kehayov, Akarakiri. All. Pisacane.

Modena (3-4-3) : Chichizola (16’ st Consiglio); Tonoli (16’ st Beyuku), Nador (16’ st Adorni), Nieling (16’ st Ronco); Imputato (16’ st Bacchin), Bianco (1’ st Santoro), Brugman (16’ st Sersanti), Zampano (1’ st Egharevba, 26’ st Odero); Olzer (16’ st Stenio), Caso (16’ st Bozhanaj); Mendes (1’ st Montevago). In panchina Ambrosino, Arnaboldi. All. Galloppa.

Arbitro : Andrea Tagliaferri (Lovere).

Rete : 42’ st Kingstone.

Il tap-in vincente di Kingstone a tre minuti dal 90’ permette al Cagliari di piegare la resistenza di un signor Modena e di aggiudicarsi con il punteggio di 1-0 l’ultima amichevole a Temù. Un buon test nel complesso, al di là del risultato finale, contro un’altra squadra di Serie B, certo, ma più effervescente rispetto alla Sampdoria sei giorni fa, particolarmente insidiosa (soprattutto nella prima parte) e utile quindi per il collaudo della retroguardia. Non segna, ma si mette comunque in mostra con assist e giocate illuminanti Esposito, tra i più attesi. Non colgono l’attimo sotto porta Mendy e Borrelli, ma si fanno trovare quasi sempre nel posto giusto al momento giusto. E in questa fase della preparazione, può bastare.

Le scelte

Nell’undici al via stavolta c’è Romano in regia, affiancato da Adopo e Liteta. La nuova coppia Deiola-Rodríguez nel cuore della difesa, quindi Zappa (e non Zé Pedro) a destra e Obert sempre a sinistra. Davanti, il tridente è composto dalla punta centrale Mendy e dagli esterni Esposito (sotto i riflettori, appunto, dopo il mal di pancia dei giorni scorsi) e Di Paolo (sotto esame). È ancora il 4-3-3, dunque, il modulo di riferimento dei rossoblù. Schierato attraverso il 3-4-3, invece, il Modena di Galloppa, a sua volta al via con Chichizola, Tonoli, Nador, Nieling, Imputato, Bianco, Brugman, Zampano, Olzer, Caso e Mendes. A riposo, l’ex Azzi.

Primo tempo

Ritmo blando, e non potrebbe essere altrimenti visti i carichi di lavoro. Tanti spunti interessanti, tuttavia, e certi “strappi” promettono bene. Esposito in versione altruista, prova a mandare in rete Mendy che, però, non coglie l’attimo sotto porta. Troppo largo il piattone del senegalese sul cross chirurgico del numero 94, poi la schiaccia malissimo di testa solo soletto davanti al portiere. Il Modena non sta a guardare, ma sotto pressione la difesa rossoblù regge. Ispirato Caso: il primo tentativo viene respinto in qualche modo, il secondo viene deviato in angolo da Caprile. Quindi il palo centrato da Mendes direttamente su punizione. Ci prova anche Brugman, si salva in angolo Caprile.

Ripresa

Dopo l’intervallo, il Cagliari riparte senza Zappa, Liteta, Adopo e Mendy, al loro posto Zé Pedro, Winks, Fazzini e, soprattutto, Borrelli che rompe così il ghiaccio dopo aver saltato i primi test con l’Under 20 e la Samp per una gestione dei carichi di lavoro. E passa proprio per il suo destro la prima vera occasione del Cagliari nella ripresa: il controllo è ineccepibile ma la conclusione non è abbastanza angolata e viene respinta così dal portiere con i piedi sulla linea. Dentro anche Radunovic, Cavuoti, Albarracín e Prati. Poi ancora Kingstone, infine Raterink e Grandu. Ed è lo stesso attaccante zambiano a sbloccare il risultato a tre minuti dal novantesimo e firmare il successo accompagnando in rete con un tap-in la palla respinta dal portiere Consiglio sul tiro di Prati.

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