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05 giugno 2026 alle 00:34

Cadono calcinacci sul marciapiede, paura in via Azuni  

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Momenti di paura nel pomeriggio di ieri in via Azuni, nel cuore del centro storico di Cagliari. Verso le 16.30 dei calcinacci hanno iniziato a cadere dalla facciata di un edificio, proprio di fronte alla chiesa di San Michele. Fortunatamente non c’era nessuno sotto la struttura: nessun ferito, nessun danno ad auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e pulizia dell’area. I detriti caduti dalla facciata, non dal balcone dell’edificio, hanno interessato il marciapiede e parte della strada, rendendo necessaria l’interdizione temporanea della zona con una recinzione per consentire i lavori di messa in sicurezza.

L’episodio riaccende i riflettori sullo stato di conservazione di alcuni edifici del centro storico cagliaritano che presentano facciate ormai fatiscenti.

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