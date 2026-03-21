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Piazza Repubblica.
22 marzo 2026 alle 00:32

Cade mentre attraversa la strada sulle strisce Travolta da un’auto, 50enne ferita alla gamba  

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Stava attraversando la strada tra piazza Repubblica e via Dante quando sarebbe inciampata, cadendo e subito dopo venendo investita da un’auto. Questa la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto ieri attorno alle 13,30: la donna, una cinquantenne, è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ambulanza in ospedale con assegnato un codice rosso per la dinamica. Per fortuna le conseguenze non sarebbero gravissime: sembra abbia riportato una frattura a una gamba.

L’investimento è avvenuto all’incrocio nel lato dove si trova la stazione della metropolitana leggera. Quello che in un primo momento sembrava essere stato un investimento, dopo gli accertamenti degli agenti della Polizia Locale ha fatto emergere un’altra dinamica. Perché la donna schiacciata dall’auto sembra abbia perso l’equilibrio mentre attraversava la strada, forse anche a causa dell’asfalto irregolare, ed è caduta. In quel momento un’auto ha svoltato, schiacciandole una gamba. Immediati i soccorsi e il trasporto della ferita in ospedale. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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