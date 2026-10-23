SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sanità.
24 ottobre 2026 alle 00:46

Businco, prime terapie geniche contro il mieloma multiplo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuove possibilità di cura, senza dover lasciare l’Isola e allontanarsi dai propri affetti. È quanto accade all’Ospedale Businco, dove l’équipe della Struttura di ematologia e centro trapianti di midollo osseo dell’Arnas G. Brotzu, diretta Giovanni Caocci, ha trattato con successo i primi due pazienti sardi affetti da mieloma multiplo con la terapia Car-T, una delle innovazioni più avanzate nel campo dell’oncologia.

Per entrambi i pazienti, che non avevano risposto ai precedenti trattamenti, il percorso si è concluso con la dimissione in buone condizioni di salute. Il risultato segna un passaggio significativo per l’Ematologia del Businco e per l’assistenza ai pazienti affetti da mieloma multiplo in Sardegna. L’Arnas G. Brotzu è infatti tra le prime aziende sanitarie italiane ad aver introdotto questo trattamento per la patologia, dopo la recente autorizzazione all’utilizzo nel nostro Paese.

Le Car-T rappresentano un cambiamento importante nel modo di affrontare alcune malattie oncologiche: non si tratta soltanto di somministrare un nuovo farmaco, ma di utilizzare le stesse cellule del paziente, riprogrammandole affinché possano riconoscere e contrastare il tumore.

L’attività della Struttura di ematologia e centro trapianti di midollo osseo proseguirà nei prossimi mesi, con altri sei trattamenti Car-T già programmati per pazienti con mieloma multiplo recidivato. «Non è un traguardo isolato – dichiara il direttore generale dell’Arnas, Maurizio Marcias –, ma il frutto di un lavoro di programmazione e formazione durato anni, che oggi entra stabilmente nella nostra offerta assistenziale». Introdurre terapie così avanzate, aggiunge, «significa dare risposte concrete a pazienti che avevano esaurito le altre opzioni di cura, permettendo loro di curarsi qui in Sardegna, vicino alle proprie famiglie, con gli stessi standard dei grandi centri nazionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Pisacane: «Voglio un altro Cagliari»

l Gaggini, L. Piras
Le associazioni di categoria chiedono un intervento immediato di Regione e Governo

In campagna è allarme rosso: «Costi aumentati a dismisura»

«Balzello ingiusto, può incidere fino a 150 euro a ettaro» Si rischia l’effetto domino su tutti i settori produttivi  
Andrea Artizzu
L’emergenza

Vertenza carburante: rimossi i blocchi dei Tir,  scendono in piazza i taxi

Riparte l’autotrasporto nel Sud «ma scaffali vuoti per 5-7 giorni» 
Il bando

Capitale del libro, la delusione di Iglesias e Nuoro

Le città sarde superate da Monreale «Il lavoro fatto non andrà perduto»  
Maurizio Liscia Giovanna Pittalis
Regione

«Detenuti mafiosi a Uta, allarme infiltrazioni»

Serracchiani, Meloni e Ghirra: a rischio il tessuto economico-sociale dell’Isola 
Roberto Murgia
Le proteste

Viminale, perquisizioni in tutta Italia

Dopo i disordini milanesi, nel mirino cento persone di cui la metà minorenni 