Businco, prime terapie geniche contro il mieloma multiplo 

Nuove possibilità di cura, senza dover lasciare l’Isola e allontanarsi dai propri affetti. È quanto accade all’Ospedale Businco, dove l’équipe della Struttura di ematologia e centro trapianti di midollo osseo dell’Arnas G. Brotzu, diretta Giovanni Caocci, ha trattato con successo i primi due pazienti sardi affetti da mieloma multiplo con la terapia Car-T, una delle innovazioni più avanzate nel campo dell’oncologia.

Per entrambi i pazienti, che non avevano risposto ai precedenti trattamenti, il percorso si è concluso con la dimissione in buone condizioni di salute. Il risultato segna un passaggio significativo per l’Ematologia del Businco e per l’assistenza ai pazienti affetti da mieloma multiplo in Sardegna. L’Arnas G. Brotzu è infatti tra le prime aziende sanitarie italiane ad aver introdotto questo trattamento per la patologia, dopo la recente autorizzazione all’utilizzo nel nostro Paese.

Le Car-T rappresentano un cambiamento importante nel modo di affrontare alcune malattie oncologiche: non si tratta soltanto di somministrare un nuovo farmaco, ma di utilizzare le stesse cellule del paziente, riprogrammandole affinché possano riconoscere e contrastare il tumore.

L’attività della Struttura di ematologia e centro trapianti di midollo osseo proseguirà nei prossimi mesi, con altri sei trattamenti Car-T già programmati per pazienti con mieloma multiplo recidivato. «Non è un traguardo isolato – dichiara il direttore generale dell’Arnas, Maurizio Marcias –, ma il frutto di un lavoro di programmazione e formazione durato anni, che oggi entra stabilmente nella nostra offerta assistenziale». Introdurre terapie così avanzate, aggiunge, «significa dare risposte concrete a pazienti che avevano esaurito le altre opzioni di cura, permettendo loro di curarsi qui in Sardegna, vicino alle proprie famiglie, con gli stessi standard dei grandi centri nazionali».

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