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Via Brigata Sassari.
25 giugno 2026 alle 00:14

Bus in ritardo, passeggeri in attesa al caldo 

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Sfiancati sotto il sole, aspettando un bus che non arrivava mai. Pomeriggio di attesa e nervi tesi ieri al capolinea dei bus in via Brigata Sassari dove decine di persone si sono ritrovate nelle ore torride del primo pomeriggio ad aspettare per ore che arrivassero l’1Q diretto a Terra Mala passando per il litorale e il 40 e il 41 che transitano invece al centro della città.

«Uscita dal lavoro sono andata a pendere il bus in via Brigata Sassari alle 13», racconta Marta Agus 24 anni, «ho capito subito che c’era qualcosa che non andava perché c’erano diverse persone e nessun pullman parcheggiato». I minuti passano, «si fanno le 14 e ancora non c’era traccia né del 40, né del 41, né dell’1Q». A un certo punto, «vediamo arrivare l’1Q e tiriamo un sospiro di sollievo perché davvero non si poteva stare dal caldo, un signore si stava anche sentendo male, ma invece l’autista ci dice che era fuori servizio e che doveva andare in deposito». Nemmeno i tabelloni luminosi, «davano alcuna indicazione, tutto spento,così non ti potevi nemmeno regolare sui tempi». Alla fine saranno <due le ore di attesa per l’1Q e ancora di più per il 41. Una situazione assurda si stavano lamentando tutti, non è possibile con queste temperature aspettare tutto quel tempo».

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