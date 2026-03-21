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Quartucciu
22 marzo 2026 alle 00:32

Buca pericolosa nell’asfalto in via degli Ulivi 

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A Quartucciu si registrano alcune criticità lungo via degli Ulivi, dove la presenza di buche richiama l’attenzione dei residenti. In particolare, i cittadini segnalano un tratto di strada dissestato a causa una buca profonda in prossimità della curva che, con il passaggio delle automobili, si sta progressivamente espandendo. La pericolosità si accentua soprattutto in caso di pioggia o nelle ore serali, quando la visibilità è ridotta e la buca appare all’improvviso. La situazione è stata portata all’attenzione dell’amministrazione comunale, che ha fornito chiarimenti attraverso l’assessore ai Lavori pubblici, Walter Caredda: «Quel tratto di strada fa parte di una lottizzazione non ancora presa in carico dal Comune, questo perché i lottizzanti non hanno completato le opere di urbanizzazione, tra i quali è compreso l’asfalto. Per questo motivo non può ancora essere preso in carico e programmare l’intervento. Il tratto di collegamento verso via Thiesi, prolungamento di via degli Ulivi, deve essere ancora collaudato». (m. c.)

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