Brno, Marquez lancia la sfida a Bezzecchi 

Un weekend caldo con temperature che supereranno i 30 gradi sulla pista di Brno e, allo stesso tempo, con un alto rischio pioggia proprio nelle ore delle gare di domani e domenica. Il Gran Premio della Repubblica Ceca si preannuncia ricco di sorprese con Marco Bezzecchi, al rientro dopo l'incidente di Balaton, pronto a dare battaglia con il redivivo Marc Marquez, vincitore proprio nell'ultimo gran premio in Ungheria. Sono loro i due protagonisti della conferenza di presentazione del Gp. Il riminese vuole e deve far punti per difendere il primo posto della classifica piloti, dopo lo zero registrato in Ungheria per l'incidente causato da Jorge Martin che lo ha messo fuori gara. Fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche pesanti: «È stata dura, ma è già passato: concentriamoci su questa tappa e sulle prossime», ha detto l'italiano della Aprilia.

Galvanizzato dalla inattesa quanto merita vittoria al Balaton Park, Marc Marquez gli lancia la sfida: «Sono più forte che mai oggi, perché ho superato i momenti difficile, che ti rendono più forte», spiega lo spagnolo della Ducati. «Ora devo essere più forte a livello mentale per andare bene». In sella all’altra Rossa di Borgo Panigale c'è Bagnaia, reduce da tre podi consecutivi: «Stiamo lavorando tanto. Sicuramente il davanti ora mi piace decisamente di più». Tornerà in pista anche Alex Marquez, a un mese dall'incidente di Barcellona. Oggi prime “libere”.

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