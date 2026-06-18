VaiOnline
Motogp.
19 giugno 2026 alle 00:29

Brno, Marquez lancia la sfida a Bezzecchi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un weekend caldo con temperature che supereranno i 30 gradi sulla pista di Brno e, allo stesso tempo, con un alto rischio pioggia proprio nelle ore delle gare di domani e domenica. Il Gran Premio della Repubblica Ceca si preannuncia ricco di sorprese con Marco Bezzecchi, al rientro dopo l'incidente di Balaton, pronto a dare battaglia con il redivivo Marc Marquez, vincitore proprio nell'ultimo gran premio in Ungheria. Sono loro i due protagonisti della conferenza di presentazione del Gp. Il riminese vuole e deve far punti per difendere il primo posto della classifica piloti, dopo lo zero registrato in Ungheria per l'incidente causato da Jorge Martin che lo ha messo fuori gara. Fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche pesanti: «È stata dura, ma è già passato: concentriamoci su questa tappa e sulle prossime», ha detto l'italiano della Aprilia.

Galvanizzato dalla inattesa quanto merita vittoria al Balaton Park, Marc Marquez gli lancia la sfida: «Sono più forte che mai oggi, perché ho superato i momenti difficile, che ti rendono più forte», spiega lo spagnolo della Ducati. «Ora devo essere più forte a livello mentale per andare bene». In sella all’altra Rossa di Borgo Panigale c'è Bagnaia, reduce da tre podi consecutivi: «Stiamo lavorando tanto. Sicuramente il davanti ora mi piace decisamente di più». Tornerà in pista anche Alex Marquez, a un mese dall'incidente di Barcellona. Oggi prime “libere”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le guerre

Hormuz riapre, greggio giù Sessanta giorni per l’intesa

Il presidente Usa furioso per le critiche sull’accordo Al centro del confronto i 14 punti del memorandum 
Insularità

Tassa Ue, la battaglia di Sardegna e Liguria

Cossa: trasporti marittimi, le nostre merci finanziano la carbonizzazione altrui 
Cristina Cossu
Anche negli Anni Sessanta era giudicato troppo grande rispetto alle esigenze della città

La fine del vecchio Sant’Elia tra liti e scarse manutenzioni

Ora l’impianto è un rudere completamente abbandonato Dopo i mondiali di Italia ‘90 gli scontri tra club e Comune 
Lorenzo Piras
L’allarme

Nuovo caso di West Nile a Macomer

Allerta anche a Bosa dove il paziente era stato nei giorni scorsi per lavoro 
Francesco Oggianu
Il caso.

Il sindaco intima l’autoguarigione

Serafino Corrias RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

«Acceleriamo»: Vannacci sorpassa la Lega

Youtrend: 5,9% contro 5,8. Il Financial Times: sfida significativa per Meloni 