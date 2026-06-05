Brindisi tra i filari o nel centro storico: al via la Wine week 

Un calice di Cannonau o, se preferite, di Vermentino tra i filari. Musica dal vivo al tramonto e passeggiate alla scoperta delle cantine storiche del territorio. È questa la ricetta dell'Alguer Wine Week, la manifestazione che dall'8 al 14 giugno farà di Alghero una grande vetrina del vino sardo, puntando su un turismo esperienziale sempre più apprezzato da viaggiatori italiani e stranieri. Il programma punta i riflettori sulle produzioni locali, con masterclass e walking wine nel quartiere antico alla scoperta delle “isole del vino”. L’iniziativa è stata presentata ieri, con il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessora al Turismo Ornella Piras e i referenti di Camera di Commercio di Sassari e Promocamera insieme a Fondazione Alghero, Consorzio Vini Alghero Doc e Distretto Rurale Alghero-Olmedo. Da martedì a giovedì protagonista sarà il territorio rurale con il Wine Bus che consentirà di raggiungere le cinque storiche cantine del Consorzio Alghero Doc. Le serate di “Cantine in Musica” uniranno degustazioni, spettacoli dal vivo e percorsi gastronomici tra i vigneti.

Nel fine settimana Alguer Wine Week si sposterà nel centro storico. Bastioni e piazze ospiteranno i consorzi vitivinicoli provenienti da tutta la Sardegna, con una proposta che racconterà l’isola attraverso i suoi vini più rappresentativi. La chiusura, domenica 14 giugno, sarà dedicata a Fertilia, che celebrerà i 90 anni dalla fondazione con un appuntamento che unirà vino, cultura e memoria storica. Dunque degustazioni itineranti dei vini Alghero Doc e dei prodotti del Parco di Porto Conte, musica, spettacoli e una mostra fotografica dedicata alla storia della viticoltura locale.

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