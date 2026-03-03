Brigata Sassari, a Sant’Isidoro cerimonia per l’anniversario 

Si svolge domani a Sinnai la solenne cerimonia per ricordare il 111° anniversario della costituzione del 151° Reggimento fanteria “Sassari”, che ebbe i natali proprio a Sinnai nel 1915. Il corteo di soldati, lo hanno sempre ricordato gli anziani del paese, partì dal quartiere di Sant’Isidoro. Tra questi, anche giovanissimi militari sinnaesi.

Il programma prevede per le 10,30 il ritrovo in piazza Brigata Sassari. Alle 10,45 la cerimonia dell'alzabandiera, la deposizione e benedizione della corona d'alloro, l'appello dei Caduti, la preghiera del soldato, il saluto delle autorità. La conclusione sarà affidata a un breve saluto musicale della Banda della Brigata Sassari.

Con la sindaca Barbara Pusceddu saranno presenti autorità militari e civili, associazioni, familiari dei Caduti con la popolazione. Organizzano il Comune di Sinnai, il Comitato d'onore, il Comando della Brigata Sassari, il 151° reggimento della stessa Brigata. Questo reggimento era stato formato proprio a Sinnai nel marzo del 1915.

A questo evento storico, durante gli anni Ottanta è stata dedicata una piazza, realizzata dal Comune nel quartiere di Sant'Isidoro: è il luogo da dove i soldati partirono per andare a combattere la Prima guerra mondiale. Da allora l’appuntamento con il 151° Reggimento si è ripetuto quasi tutti gli anni, nel ricordo dei Caduti nella Grande guerra e non solo.

