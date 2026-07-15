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Siris
16 luglio 2026 alle 00:34

Borse di studio per gli studenti 

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Un aiuto agli studenti meritevoli. Il Comune di Siris ha aperto i termini di presentazione delle domande per l’assegnazione delle borse di studio rivolte agli studenti che hanno frequentato le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado nel corso dell’anno scolastico 2025-26.

L’ente ha previsto in totale 12 borse di studio (6 per le Medie e altrettante per le Superiori). Per la formazione delle graduatorie di assegnazione verrà tenuto conto di due parametri: il profitto scolastico (media voti più alta senza debiti scolastici) e il reddito Isee (a parità di punteggio si terrà conto del reddito Isee più basso). La scadenza per la presentazione delle domande è il 27 luglio. (g.p.)

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