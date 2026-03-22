Borse di studio alle superiori, ok alle istanze 

Al via anche a Sestu le domande per chiedere la borsa di studio nazionale. Centinaia in passato le richieste per un contributo importante per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ancora tantissimi in una cittadina con l’età media degli abitanti molto giovane.

«Le domande», informa il Comune, «in formato esclusivamente online, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno martedì 31 marzo, a pena di esclusione».

La borsa di studio è riservata solo ai ragazzi e ragazze delle superiori ma ci sono anche limiti di reddito: l’Isee infatti non deve essere superiore ai 14.650 euro.

La domanda va presentata esclusivamente online, e se lo studente è maggiorenne, dev’essere lui a presentarla personalmente. L’ufficio Pubblica istruzione del Comune è a disposizione per fornire assistenza alla compilazione a chi ha difficoltà effettive o problemi tecnici.

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