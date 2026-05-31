Boom d’iscritti all’Università della terza età 

Numeri da capogiro e un entusiasmo contagioso per il sipario che cala sul secondo anno accademico di Actea, la dinamica Università della Terza Età di Assemini e Decimomannu. Con ben 300 soci effettivi iscritti, questa realtà associativa si conferma un pilastro sociale per il territorio, capace di unire l’apprendimento alla spensieratezza e alla solidarietà. Tra le due sedi cittadine sono stati attivati ben cinquantacinque corsi differenti, traducendosi in quasi diecimila ore totali di attività tra aule e laboratori. Ma Actea non è stata solo studio o lezioni frontali: a fare la vera differenza sono stati i tantissimi momenti di aggregazione, dalle gite ai viaggi culturali, preziosi per stringere nuove amicizie. Per festeggiare questo splendido traguardo, sono in programma due grandi manifestazioni aperte a tutta la cittadinanza: il primo appuntamento è per il 5 giugno alle 17 al Centro culturale “Grazia Deledda” di Decimomannu; il secondo si terrà l’11 giugno, alla stessa ora, presso il teatro “San Pietro” di Assemini. ( sa.sa. )

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