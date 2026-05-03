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Selargius.
04 maggio 2026 alle 00:10

Boom di furti di carburante dalle auto 

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L’ultimo obiettivo dei furti è il carburante. In tempi di rincari i ladri ora prendono di mira i serbatoi delle auto parcheggiate per strada, come capita da alcune notti nella zona di via Puccini, a Selargius. Alcuni tentativi non sono andati a buon fine, altri si tanto da lasciare la vettura presa d’assalto a riserva. «È sempre andato di moda», racconta qualcuno, «ora per via dell’aumento vertiginoso del carburante la situazione sta degenerando». E c’è chi parla di movimenti sospetti in centro: «Tra via Bellini e via Puccini sta girando spesso un ragazzo con la luce del telefono che guarda sotto le auto, nei tombini, nelle grate dei passi carrai alla ricerca di non si capisce cosa». Qualcuno fornisce anche un identikit, «capelli corti, jeans e felpa grigia». E tutti chiedono più controlli: «La presenza delle forze dell’ordine, soprattutto la sera, servirebbe per contrastare il fenomeno. Ormai è da giorni che va avanti questa situazione».

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