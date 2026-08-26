Bonus per l’affitto, al via le domande 

A Nuxis, ci sarà tempo fino al 15 ottobre per presentare la domanda dei contributi a integrazione dei canoni di locazione. Lo scopo è supportare le famiglie residenti, che possiedono contratti di locazione per uso abitativo e si trovano in situazioni di fragilità economica. «Ogni anno, come piccoli Comuni, facciamo questo bando per fornire un aiuto alle famiglie», spiega il sindaco Romeo Ghilleri, «siamo impegnati nell’assistenza a famiglie, bambini e anziani». (m.t.)