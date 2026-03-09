Bonifiche a Santa Gilla, raccolte in pochi giorni 90 tonnellate di rifiuti 

Oltre 90 tonnellate di rifiuti abbandonati nel corso degli anni su un’area di 12 mila metri quadri, a ridosso del delicato ecosistema della laguna di Santa Gilla.Sono i numeri impressionanti della complessa azione di bonifica avviata dall’AdSP del Mare di Sardegna in coordinamento con l’assessorato all’Ambiente del Comune.L’intervento in atto prevede la pulizia generale dell’area e il trasferimento dei rifiuti, doopo i campionamenti e le analisi di laboratorio, in discariche autorizzate per lo smaltimento o il recupero.installato un apposito cancello sull’accesso stradale da via San Simone che andrà a completare l’azione di interdizione all’area, già avviata dal Comune, con la chiusura di altri varchi in prossimità dei parcheggi del vicino centro commerciale.L’oasi naturalistica sarà anche presidiata da un sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operativa per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e risalire ai responsabili.Nei prossimi giorni sono previsti dei sopralluoghi per monitorare lo stato di fatto e valutare soluzioni coordinate che mirino ad una valorizzazione integrata dell’area con la creazione di sentieri naturalistici attrezzati.

«Con questo intervento poniamo fine ad una situazione di degrado a danno di un’area contigua ad una zona di particolare pregio ambientale e di rilevanza regionale», spiega Domenico Bagalà, presidente dell’AdSP. «Grazie alla sinergia con l’Autorità portuale, siamo veramente felici che sia stato dato avvio alla pulizia e alla riqualificazione di un'area molto vicina a un sito ambientale di importanza comunitaria e fortemente tutelato, quale la Laguna di Santa Gilla», aggiunge Luisa Giua Marassi, assessora comunale.

