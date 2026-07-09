VaiOnline
Quartello.
10 luglio 2026 alle 00:33

Bonifica dopo il rogo, i volontari raccolgono 21 sacchi di rifiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si sono dati appuntamento alle 19,30 di mercoledì, a due giorni dall’incendio che ha devastato la zona fra via Italia e via Norvegia, vicino al polo sportivo di Sa Forada e il Velodromo di via San Francesco. Una pulizia ambientale, una delle tante organizzate dall’associazione Cittadinanza attiva Oikos: «Dopo il rogo che ha interessato la zona di Quartello, siamo intervenuti per una pulizia straordinaria su richiesta di una nostra socia, ambientalista molto attiva e residente della zona», spiegano dall’associazione quartese.

In appena 150 metri sono stati raccolti 21 sacchi di rifiuti di vetro - circa 7 quintali di bottiglie - diversi ingombranti, e un sacco di spazzatura indifferenziata. «La plastica quasi assente, purtroppo è stata quasi tutta distrutta dalle fiamme», racconta il gruppo di ambientalisti. «Questa iniziativa dimostra ancora una volta quanto sia grave il problema dell’abbandono dei rifiuti», dicono ancora i volontari dell’associazione locale. «A questo si aggiungono i criminali incendiari che, oltre a devastare il territorio e uccidere la fauna selvatica, provocano un ulteriore danno ambientale bruciando anche i rifiuti presenti nei terreni colpiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Il diesel vola sopra i due euro «Serve un nuovo taglio alle accise»

La richiesta dei consumatori e delle aziende al Governo Un pieno costa tre euro in più rispetto a una settimana fa 
Emergenza incendi

Caccia agli inneschi dopo il grande rogo «Sfiorata una strage»

Indagini a tappeto della Forestale: il fuoco alimentato dalle discariche 
Raffaele Serreli
La paura.

«Abbiamo vissuto un inferno»

Federica Lai