Bonifica Barraxiutta, il progetto è pronto 

Entra nel vivo l’iter dell’attesa opera di bonifica dell’ex sito minerario di Barraxiutta per la quale il Comune ha ricevuto un finanziamento di 9,2 milioni di euro del programma Just Transition Fund. I progettisti hanno appena riconsegnato al Comune il progetto esecutivo di bonifica datato 2010 dopo le necessarie fasi di aggiornamento. «Una revisione fondamentale - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba - che ha riguardato principalmente il costo dei materiali, l’iter normativo e la procedura amministrativa da seguire». Il prossimo step sarà l’attivazione delle procedure con la Regione per l’ottenimento dei nullaosta da parte dei sovraenti regionali, un’operazione che precede l’indizione dell’onerosa gara d’appalto che sarà gestita dalla provincia del Sulcis Iglesiente. «Abbiamo in programma un incontro per giovedì all’assessorato regionale all’Ambiente - fa sapere l’assessore - per capire quanto potrà essere lunga la procedura per l’ottenimento dei nullaosta. Il progetto esecutivo revisionato non presenta alcuna modifica sostanziale perciò auspichiamo non siano necessarie ulteriori verifiche e nuovi nullaosta e si possa subito indire la gara d’appalto. In ogni caso si sta finalmente affrontando concretamente un grosso problema di cui tutti gli amministratori hanno sempre parlato senza poi impegnarsi a risolverlo». Il riferimento è alle discariche di scorie nocive (piombo, cadmio, arsenico, bismuto e non solo) che si sono accumulate nell’area del sito minerario più grande del paese (120 mila metri quadri) e che vengono da tempo indicate come responsabili dei vari problemi idrici di Domusnovas. L’intento dell’amministrazione è poi quello di sistemare la viabilità del sito ed i vari edifici presenti (progetto da 10 milioni) per uno sfruttamento dell’area in termini di “turismo dolce” e del suo possibile inserimento nel Cammino minerario di Santa Barbara.

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