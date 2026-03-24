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Maracalagonis.
25 marzo 2026 alle 00:41

Bocciato il bilancio, in arrivo il commissario? 

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Bilancio respinto in Consiglio comunale e ora per il Comune di Maracalagonis si apre una fase di forte incertezza politica e amministrativa. A due mesi mesi e mezzo dal voto di giugno il clamoroso colpo di scena col bilancio bocciato con nove voti contrari e otto favorevoli. «Mi prendo il tempo necessario per ragionare – ha detto la sindaca Francesca Fadda – tenendovi informati sulle mie decisioni».

Ci sarà la possibilità di rimediare? O arriverà lo scioglimento dell’assemblea e un Commissario? Il colpo di scena è arrivato al termine di una seduta che ha visto la stessa sindaca presentare il bilancio. «Non approvarlo – ha detto – significherebbe bloccare l’attività amministrativa del Comune. Questo è un bilancio in ordine, su basi solide».

Sono poi seguiti gli interventi dei capigruppo della minoranza, tutti fortemente critici. «Ci lasciamo dietro oltre cinque anni di nullità – ha detto Gregorio Contini – Non ci è stata data neppure la possibilità di collaborare». «Le parole della sindaca- ha aggiunto Saverio Pinna – sono suonate come una resa. Ad approvare il bilancio, sarà il Commissario». Antonio Pinna ha parlato di «bilancio vuoto che non possiamo votare». Sebastiano Ghironi ha ricordato di avere offerto «da consigliere di minoranza sostegno alla Giunta, sperando in un cambiamento che non c’è stato».

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Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
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