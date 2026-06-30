VaiOnline
Scalette Santa Chiara.
01 luglio 2026 alle 00:36

«Bloccato in casa dalle transenne» 

Oggi stop agli ascensori di Castello nelle ore calde 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Da 15 giorni non posso più uscire di casa». È l’allarme del pittore Adolfo “Foffo” Florjs che nelle scalette di Santa Chiara lavora nella sua galleria d’arte e vive. «Hanno posizionato delle nuove transenne lungo il corrimano perché sono caduti dei calcinacci», racconta l’artista 85enne, «io purtroppo sono invalido al 100%, così come mia moglie e mia figlia. Prima potevo aiutarmi almeno con il bastone, ora invece è impossibile». Florjs ha già segnalato al Comune il problema: «Nessuno però fa nulla, sembra un’area dimenticata. Ogni giorno sento lamentarsi anche i tanti croceristi. Non funzionano nemmeno i due montascale e l’ascensore non funziona quasi mai».

Ascensori

Proprio da oggi scatta lo stop agli ascensori per Castello nelle ore più calde a causa delle elevate temperature che potrebbero causare blocchi o malfunzionamenti. Nello specifico, resterà fermo quello delle Scalette Santa Chiara tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.30. L’ascensore dell'Unione Sarda (alto) sarà sospeso tutti i giorni dalle 10 alle 13, ma nelle giornate con avviso di alte temperature, la chiusura si estenderà dalle 10 alle 17. L’ascensore del Bastione Saint Remy, invece, sarà fermo tutti i giorni dalle 11 alle 15.15, ma in caso di allerta per caldo la sospensione sarà prolungata dalle 11 alle 18. La riduzione del servizio è stata disposta dal Comune per motivi di sicurezza legati alle elevate temperature, che in questo periodo stanno condizionando anche le attività nel capoluogo sardo e che possono compromettere il corretto funzionamento degli ascensori e la sicurezza degli utenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta/1.

Metro Cagliari, indietro tutta

Il Comune cambia idea: no ai binari per il Poetto, meglio i bus 
l Madeddu
Il paradosso delle rinnovabili: «Chi ha gli impianti incassa sulla produzione e non sui consumi»

Eolico, l’assalto pesa in bolletta: «Aumenti per 80 milioni annui»

L’esperto: «In Sardegna possibile surplus da 10mila gigawattora, per esportare quell’energia il Tyrrhenian link non serve a niente» 
Alessandra Carta
Meteo

Sardegna, dopo l’afa i nubifragi

Pioggia, grandine e una tromba d’aria devastano la Trexenta 
Andrea Manunza
Lo scontro

Cancellata la delibera su Cala Finanza

«Venute meno le condizioni». Adesso si apre la questione Zes 
Andrea Busia
Scaduti ieri i

Via i gettonisti, in campo 93 sostituti

Pronto soccorso, albo regionale a disposizione delle Asl per colmare i vuoti di organico 
Marco Noce
Crisi nella chiesa

L’appello di Leone: «Evitate lo scisma»

«Non ordinate i vescovi». La replica dei lefebvriani: «Vogliamo la benedizione» 