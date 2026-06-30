«Bloccato in casa dalle transenne» 

«Da 15 giorni non posso più uscire di casa». È l’allarme del pittore Adolfo “Foffo” Florjs che nelle scalette di Santa Chiara lavora nella sua galleria d’arte e vive. «Hanno posizionato delle nuove transenne lungo il corrimano perché sono caduti dei calcinacci», racconta l’artista 85enne, «io purtroppo sono invalido al 100%, così come mia moglie e mia figlia. Prima potevo aiutarmi almeno con il bastone, ora invece è impossibile». Florjs ha già segnalato al Comune il problema: «Nessuno però fa nulla, sembra un’area dimenticata. Ogni giorno sento lamentarsi anche i tanti croceristi. Non funzionano nemmeno i due montascale e l’ascensore non funziona quasi mai».

Ascensori

Proprio da oggi scatta lo stop agli ascensori per Castello nelle ore più calde a causa delle elevate temperature che potrebbero causare blocchi o malfunzionamenti. Nello specifico, resterà fermo quello delle Scalette Santa Chiara tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.30. L’ascensore dell'Unione Sarda (alto) sarà sospeso tutti i giorni dalle 10 alle 13, ma nelle giornate con avviso di alte temperature, la chiusura si estenderà dalle 10 alle 17. L’ascensore del Bastione Saint Remy, invece, sarà fermo tutti i giorni dalle 11 alle 15.15, ma in caso di allerta per caldo la sospensione sarà prolungata dalle 11 alle 18. La riduzione del servizio è stata disposta dal Comune per motivi di sicurezza legati alle elevate temperature, che in questo periodo stanno condizionando anche le attività nel capoluogo sardo e che possono compromettere il corretto funzionamento degli ascensori e la sicurezza degli utenti.

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