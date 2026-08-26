Blitz antidroga: 16 arresti 

Sedici persone in carcere. Quarantacinque informazioni di garanzia. E cocaina ed eroina ceduta nel tempo, in centro storico, per un valore di un milione di euro. Presunti architetti della centrale di spaccio i membri di un gruppo criminale, tutto extracomunitario, sgominato ieri mattina nell’operazione “Replay”, coordinata dai sostituti procuratori Giovanni Porcheddu e Giovanni Dore, e condotta dai carabinieri del Norm. I registi del traffico sono stranieri, la manovalanza del crimine tutta sassarese.

Diramazioni oltremare

Catania e Genova, Lecce e Como gli altri altri scenari dell’indagine. Svolta di un’indagine partita nel 2023 che ha fatto emergere l’esistenza, questa l’accusa, di un supermarket della droga a Sassari Vecchia, rifornito dagli ovulatori, che celavano le sostanze nell’addome con la tecnica del “body packing”. Per loro un bagaglio di stupefacenti in corpo mentre i corrieri, da Roma, Napoli, Torino, Milano e Padova, lo portavano a mano, con esiti identici. Sostenendo il ricambio di materia prima e rendendo incontrastata la supremazia, in centro, della rete di pusher nigeriani, regnanti su sudditi sassaresi dalla mansione di vedette e manovalanza, che veniva pagata in droga o punita con la violenza in caso di ribellione. Una trappola perfetta disarticolata dai militari dell’Arma, diretti ieri sul campo dal pm Dore, sostenuti dall’11° Nucleo Elicotteri carabinieri di Elmas, dai Cacciatori di Sardegna, dal Nucleo cinofili e dai vigili del fuoco. Sono entrati in diverse abitazioni, talvolta costretti a usare l’ariete sfonda porta, tra via delle Muraglie e via Turritana, finendo oltre le 7.30 con l’ultimo arrestato, scoperto nell’epicentro del disagio tossico, in via San Donato.

Colpo finale

Il sigillo conclusivo di Replay, giunto dopo anni di attività di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e telematiche, oltre ai servizi di osservazione e pedinamento. Che ha, in questo tempo, permesso di sequestrare 2,5 kg di cocaina, 2,5 di eroina e mezzo di marijuana più, dal gennaio di tre anni fa, di arrestare in flagranza di reato 10 persone, deferendone 2. I ritrovamenti più “freschi”, quelli di ieri, sono importanti somme di denaro e altra droga. Prove ulteriori del traffico emerse nelle 30 perquisizioni domiciliari avvenute, oltre a Sassari, anche a Selargius e in altre città della Penisola.

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