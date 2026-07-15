Blackout e manca l’acqua: emergenza in diversi rioni 

Gravi disagi ieri a Serramanna per un guasto alla rete elettrica che, per consentire la riparazione, ha reso necessaria l’interruzione della fornitura in una parte importante del paese. Il guasto, che si è verificato nella notte fra martedì e mercoledì, è stato preso in carico dai tecnici di E-distribuzione, che sperano di risolvere il problema entro oggi. Niente energia elettrica, niente acqua potabile: a Serramanna, la cui rete idrica mal sopporta le pressioni elevate, l’acqua è distribuita di notte e gli utenti per pomparla in casa usano autoclavi elettriche. La situazione col passare delle ore si è fatta sempre più critica.

«Nella notte c’è stato un guasto rilevante a un trasformatore della cabina di e-Distribuzione in via Albania, che ha avuto conseguenze in una parte importante del centro urbano», spiega il sindaco Gabriele Littera. «Non ce la facciamo più: lasciate almeno l’acqua corrente, perché così moriamo»: tanti hanno scritto sulla pagina facebook del primo cittadino in giorni di temperature roventi.

Le vie Belgio, Nazioni Unite, Brasile, Perù, Spagna, Germania, Turchia, Svezia, Cile, corso Unione Sovietica, le vie Ariosto e Lucania sono le strade interessate dal disservizio che ha reso impossibili anche le azioni più normali, come bere acqua fresca, fare una doccia o accendere un condizionatore. I tecnici hanno attivato un gruppo elettrogeno per il quartiere ma l’energia ha continuato a subire interruzioni. Aggiunge il sindaco: «Ha l’elettricità il 90 per cento delle utenze, il fabbisogno è altissimo e altre sono state collegate a una seconda cabina. Così si dovrebbe risolvere fino alla riparazione definitiva prevista», prevista per oggi pomeriggio.

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