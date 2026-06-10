Bill Gates: «Non avrei mai dovuto incontrare Epstein» 

Washington. Filantropo, co-fondatore di Microsoft, genio, miliardario. Ma davanti alla commissione di sorveglianza della Camera americana Bill Gates era solo un uomo costretto a spiegare e giustificare i suoi rapporti con un criminale condannato: Jeffrey Epstein. «Non avrei mai dovuto incontrarlo», ha ammesso il magnate prima di essere torchiato dalle domande dei deputati a porte chiuse.

Gates e il finanziere pedofilo si sono frequentati per almeno tre anni al solo scopo, secondo il miliardario, di ottenere soldi per la fondazione benefica che aveva creato con la moglie Melinda . «Alla luce di ciò che so oggi, capisco che se anche avesse procurato i donatori promessi alla Gates Foundation questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui», ha sottolineato ribadendo di «non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein». Il co-fondatore di Microsoft ha poi dichiarato di non aver mai molestato alcuna ragazza e di non essere mai stato sull’isola, il ranch o la villa in Florida del mostro. Gates ha anche sostenuto di aver avuto paura di interrompere i rapporti poiché Epstein sapeva dei suoi affaire extraconiugali e minacciava di usarli.

Sebbene non sia accusato di alcun illecito, il magnate compare in molte foto diffuse dal dipartimento di Giustizia. Ha dichiarato di aver conosciuto Epstein nel 2011, dopo la condanna per favoreggiamento della prostituzione di una minore, attraverso Melanie Walker, amica di Epstein, che lavorò per dieci anni presso la Gates Foundation. Nell’estate del 2017, dopo che i due erano diventati amanti, la donna decise di farsi da parte e chiese un consiglio al finanziere che le suggerì di dire di aver «raccontato tutto a Jeffrey».

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