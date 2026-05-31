VaiOnline
Santu Lussurgiu.
01 giugno 2026 alle 00:26

Bilancio al vaglio dell’Aula: il rendiconto passa  «Stabilità senza rinunciare agli investimenti» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Equilibrio di bilancio sano, stabile e solidità finanziaria: è quanto emerge dal rendiconto di gestione 2025 approvato (senza la minoranza) dal Consiglio comunale di Santu Lussurgiu.

Il risultato di amministrazione risulta pari a 4 milioni di euro, mentre le risorse accantonate ammontano a 555mila euro, quelle vincolate a 2 milioni e 459mila e il totale destinato agli investimenti è di poco più di 490mila euro.

«L’ente comunale ha operato con responsabilità, mantenendo stabilità finanziaria senza rinunciare agli investimenti e ai servizi per la comunità, infatti il rendiconto approvato evidenzia una gestione amministrativa scrupolosa, prudente nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica mantenendo l’equilibrio di bilancio», precisa il sindaco Diego Loi.

Nel 2025, tra le opere realizzate, ci sono lo stradello di collegamento che dalla provinciale 19 conduce alla località Badde Urbara, necessario per l’accesso alle postazioni telecomunicazione della Rai e del cantiere Forestas, la riqualificazione del parco storico di San Leonardo e gli interventi anti-erosione e assetto idrogeologico per il consolidamento dei costoni rocciosi. ( j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Santissima Trinità, allarme agli infettivi «È scattato il protocollo di sicurezza»

Il primario Angioni: la chiamata a notte fonda, poi tutte le misure 
Cristina Cossu
Lavori in corso

Tyrrhenian Link, un’estate in coda sulle vie del mare

Auto a passo d’uomo, restringimenti e semafori da Capitana a Terra Mala, dal Simbirizzi a Sinnai 
Marco Noce
amministrative 2026

Settimo San Pietro sceglie il sindaco: duello tra veterani

Massimo Pusceddu sfida Gigi Puddu in uno scontro dentro il centrosinistra  
Luca Mascia
Roma

Cavalli in fuga, puniti quattro vigili

Esclusi dalla parata del 2 Giugno dopo l’incidente accaduto alle prove 
Vicenza

Attentato contro la casa di un cronista

Nel mirino Adriano Cappellari, vicino al prete anti camorra don Patriciello 