Bilancio al vaglio dell’Aula: il rendiconto passa  «Stabilità senza rinunciare agli investimenti» 

Equilibrio di bilancio sano, stabile e solidità finanziaria: è quanto emerge dal rendiconto di gestione 2025 approvato (senza la minoranza) dal Consiglio comunale di Santu Lussurgiu.

Il risultato di amministrazione risulta pari a 4 milioni di euro, mentre le risorse accantonate ammontano a 555mila euro, quelle vincolate a 2 milioni e 459mila e il totale destinato agli investimenti è di poco più di 490mila euro.

«L’ente comunale ha operato con responsabilità, mantenendo stabilità finanziaria senza rinunciare agli investimenti e ai servizi per la comunità, infatti il rendiconto approvato evidenzia una gestione amministrativa scrupolosa, prudente nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica mantenendo l’equilibrio di bilancio», precisa il sindaco Diego Loi.

Nel 2025, tra le opere realizzate, ci sono lo stradello di collegamento che dalla provinciale 19 conduce alla località Badde Urbara, necessario per l’accesso alle postazioni telecomunicazione della Rai e del cantiere Forestas, la riqualificazione del parco storico di San Leonardo e gli interventi anti-erosione e assetto idrogeologico per il consolidamento dei costoni rocciosi. ( j. p. )

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