Biglietti di minacce per il caos parcheggi 

In via Cadorna a Sestu il parcheggio diventa un far west senza regole. Come raccontano i residenti, c’è chi difende il posto sotto casa come proprio e lascia anche biglietti minacciosi. «Ne ho trovato uno da poco che diceva “Forse non hai capito che devi parcheggiare nel vicinato, ti è chiaro o no”, ma io ero nel mio vicinato, e comunque la strada è di tutti», dice una donna. Il problema non è nuovo: nella zona in molti ne parlano, ma preferiscono non esporsi e raccontare protetti dall’anonimato. Come un’altra donna che ha trovato un minaccioso «Se ci tieni all’auto non lasciarla più qui». In un altro caso il biglietto era addirittura firmato «polizia locale». Non si sa ancora se dietro a questi comportamenti ci siano uno o più autori. Un’altra abitudine scorretta è “fissare” il posto sotto casa, per esempio coi mastelli della differenziata. La vera polizia locale, intanto, ipotizza la Ztl in alcune vie del centro.

