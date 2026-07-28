Bidoni pieni di marijuana sulla strada 

Hanno scelto, un giorno, la domenica e un orario, circa le 19, che quasi certamente non era casuale. Cioè quando con il caldo e la giornata festiva c’è il contro esodo dalle località di mare e il traffico diventa intenso e riduce al minimo la probabilità di essere fermati e quindi scoperti ad un posto di blocco. Insomma, forse pensavano di nascondersi tra le migliaia di nuoresi che ritornavano dalla domenica al mare. Ma qualcosa è andato male ai banditi che stavano trasportando un carico di marijuana. Affrontando forse la rampa di innesto sulla quattro corsie hanno perso parte della loro preziosa merce lungo la statale 131 dcn, all’altezza del bivio di Lula.

Sono stati gli automobilisti ad allertare la polizia per la presenza di due grandi bidoni in plastica, pericolo prima di tutto alla circolazione.

All’arrivo la scoperta, non era né paglia né altro: quei contenitori erano colmi di decine di chili di marijuana, droga destinata quasi certamente al mercato illegale. Un trasporto andato male. La polizia ha sequestrato l’inconsueto carico perduto, un colpo di fortuna con la Squadra mobile che ha avviato le indagini per risalire all’auto o al furgoncino (certamente non cassonato) che ha perso il prezioso carico illegale.

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