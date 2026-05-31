VaiOnline
MotoGp.
01 giugno 2026 alle 00:24

Bezzecchi da favola trionfa al Mugello Festa con Antonelli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Firenze. «È stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGp e io sognavo un giorno di essere lì. Poi questo sogno si è tramutato in realtà, veramente un'emozione indescrivibile». Nella voce tremante di Marco Bezzecchi c'è tutta la gioia della vittoria storica al Mugello per lui, che coglie il primo successo sul percorso di casa e allunga anche in testa alla classifica del motomondiale, e per l'Aprilia, che nel gran premio d'Italia conquista una doppietta con il secondo posto di Jorge Martin. Una vittoria stupenda, col piglio del leader, sotto la bandiera sventolata dal suo amico Kimi Antonelli che lo ha abbracciato al box.

La gara

Ha vinto davanti al compagno Jorge Martin, Bezzecchi, e a un Francesco “Pecco” Bagnaia rinfrancato, al secondo podio consecutivo. Quarto il giapponese Ogura, ancora su Aprili, davanti a Fabio Di Giannantonio: per il pilota romano della Ducati si tratta di un risultato figlio di un errore fatto al via, che lo ha costretto a dalle retrovie a inseguire fino a raggiungere il quinto posto.

La gioia

Come detto, anche Pecco Bagnaia ha buoni motivi per festeggiare, il terzo posto è frutto di una lotta all'ultimo giro che ha ricordato il Pecco di altri tempi: «Perdere il podio all'ultima curva dopo una gara come questa sarebbe potuto essere un disastro emotivo quindi ho provato di tutto e ho ottenuto il mio massimo». Poi però il pilota Ducati ha voluto spiegare il suo punto di vista sulla notizia uscita su un giornale secondo la quale, insieme a sua moglie, starebbero aspettando un bambino: «Penso che sia una questione di buone maniere. Era una cosa che non volevamo rendere pubblica e ringrazio tutti i giornalisti che sono qui e che lo sapevano da tempo, ma non non hanno mai divulgato la notizia. Comunque è una delle cose migliori che ho avuto dalla vita. Vi prego solo di non parlarne troppo».

Poi, come ogni anno, scatta l'invasione di pista da parte degli appassionati.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Santissima Trinità, allarme agli infettivi «È scattato il protocollo di sicurezza»

Il primario Angioni: la chiamata a notte fonda, poi tutte le misure 
Cristina Cossu
Lavori in corso

Tyrrhenian Link, un’estate in coda sulle vie del mare

Auto a passo d’uomo, restringimenti e semafori da Capitana a Terra Mala, dal Simbirizzi a Sinnai 
Marco Noce
amministrative 2026

Settimo San Pietro sceglie il sindaco: duello tra veterani

Massimo Pusceddu sfida Gigi Puddu in uno scontro dentro il centrosinistra  
Luca Mascia
Roma

Cavalli in fuga, puniti quattro vigili

Esclusi dalla parata del 2 Giugno dopo l’incidente accaduto alle prove 
Vicenza

Attentato contro la casa di un cronista

Nel mirino Adriano Cappellari, vicino al prete anti camorra don Patriciello 