Quell’urrà ripetuto tre volte con tutto il fiato che avevano in gola. Poi i berretti lanciati verso l’alto in un gesto pieno entusiasmo per il traguardo raggiunto. Si è chiusa fra abbracci e applausi la cerimonia per il giuramento dei 149 agenti in prova del 231esimo corso allievi del Caip di Abbasanta, ospitata ieri per la prima a Oristano. Un momento importante per tutti i ragazzi, ben 107 sono donne, che dopo sei mesi di formazione sono pronti per iniziare una nuova avventura. «Benvenuti nella famiglia della Polizia di Stato» è stato l’abbraccio simbolico in video collegamento dalla scuola di Pescara del prefetto Vittorio Pisani, capo della Polizia.

La cerimonia

Il Palasport di Sa Rodia è affollato come per le grandi occasioni, il tricolore spicca su una tribuna mentre gli allievi, sardi e siciliani, fanno il loro ingresso davanti alle massime autorità e sotto lo sguardo attento del questore di Oristano, Giovanni Marziano e della direttrice del Caip Denise Mutton. È stata lei a rivolgere parole di incoraggiamento ai ragazzi. «Vi ho visti arrivare al Centro di Abbasanta intimiditi e in questi mesi vi ho visto crescere e maturare. Continuate con l’impegno di sempre, nei momenti difficili non scoraggiatevi ma mettete sempre il cuore nella vostra attività». Poi la preghiera del poliziotto, la premiazione degli allievi che hanno ottenuto il miglior punteggio mentre sugli spalti familiari e amici seguono con trepidazione ogni momento. E quando «lo giuro» risuona nel palazzetto l’emozione contagia tutti. «Vedere mio figlio Nicola con la divisa della Polizia, la mia stessa uniforme è una sensazione indescrivibile – commenta Omar Saba, poliziotto in servizio alla questura di Oristano – Ho rivissuto i momenti del mio giuramento, forse oggi l’emozione è ancora più forte». Ci sono fidanzati e amici con bouquet di fiori colorati, poi c’è spazio per foto ricordo e abbracci. «Non potevo mancare al giuramento della mia migliore amica» ripete Michela, arrivata da Abbasanta. La festa va avanti: da martedì 27 i 149 agenti in prova inizieranno il perfezionamento nelle sedi a cui sono assegnati. Un’altra pagina da scrivere. ( v.p. )

