“Bella Fra!”, un’estate all’oratorio 

A Senorbì cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più amati dell’estate. Dal 12 al 18 luglio l’oratorio Santa Barbara ospiterà il Cre Grest “Bella Fra!”, una settimana dedicata ai bambini all’insegna del gioco, dell’amicizia e della condivisione. Un’iniziativa che negli anni è diventata un punto di riferimento per tante famiglie e un appuntamento ormai irrinunciabile per l’estate dei ragazzi di Senorbì. Il Grest rappresenta infatti un’importante occasione di crescita, socializzazione e aggregazione, capace di unire divertimento e valori educativi in un ambiente sano e accogliente. Il programma prevede attività ludiche, laboratori, momenti di animazione e tante occasioni per stare insieme in un clima di gioia e famiglia, valori che da sempre caratterizzano l’esperienza dell’oratorio parrocchiale. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni e prenderà il via domenica 12 luglio alle ore 17. Per informazioni e iscrizioni si può chiamare ai numeri: 347/6505608, 328/6345720, 389/0168632.

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