Battocletti e Dosso, il mondo ai loro piedi 

Torun. Roba da stropicciarsi gli occhi: al termine della seconda giornata dei Mondiali indoor di atletica leggera, l’Italia (con le nuove divise biancoblù) è in testa al medagliere. Tre medaglie e tutte d’oro: dopo Andy Diaz nel triplo, ieri a Tirun (Polonia) è arrivato il contributo di due fantastiche donne azzurre.

Nadia Battocletti ha trionfato nei 3000 metri. La trentina, alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata al chiuso, ha gestito magnificamente la strategia di gara ed è scattata all’ultimo giro in scia all'australiana Jessica Hull (poi terza) per poi passarla e chiudere in 8’57”64. Seconda è arrivata la statunitense Emily Mackay. Importante il ruolo recitato dall’altra azzurra Micol Majori che ha chiuso undicesima in 9’04”39.

In chiusura di serata, Zaynab Dosso si è messa l'oro al collo nei 60 metri con il tempo di 7 secondi netti. Ha battuto l'americana Jacious Sears e la santaluciana Julien Alfred, entrambe 7”03. Era uscita in semifinale la giovanissima Kelly Doualla (7”27). Nei 60 hs bravo Lorenzo Simonelli, 8° in finale (7”52). Con ancora una giornata di gare davanti, l'Italia ha già superato il suo record di ori nella storia dei mondiali indoor. Oggi Larissa Iapichino (10.20) e Mattia Furlani (19.12) nel lungo e magari Federico Riva nei 1500 (18.38) possono arricchire il medagliere.

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