VaiOnline
Il conflitto.
07 agosto 2026 alle 01:27

Battaglia nel Mar Nero, droni russi colpiscono  una nave cargo tedesca 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mosca. Il Mar Nero diventa sempre più teatro di battaglia nel conflitto russo-ucraino, con le forze di Mosca che cercano di interrompere i collegamenti navali dell’Ucraina e quelle di Kiev impegnate in operazioni che mirano a isolare la Crimea occupata dal resto del territorio russo. Anche un cargo tedesco battente bandiera liberiana, secondo media di Berlino, è stato colpito da un bombardamento russo vicino a Odessa. A bordo è scoppiato un incendio, ma non si registrano morti o feriti tra l’equipaggio. Secondo Bild, la nave presa di mira, la “Emil”, è stata colpita mentre si trovava a 21 miglia dalla città portuale. Altri media riportano che razzi, a Kiev, hanno centrato anche un deposito di un’azienda tedesca, la Ulm Liqui Moly.

Le notizie degli attacchi arrivano il giorno dopo il ritrovamento di un drone bomba all’aeroporto di Lipsia, in quello che, ha affermato il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt, sembra uno «scenario da attacco ibrido». Alcuni media tedeschi, citando un rapporto di polizia, hanno riferito che l’aereo cargo ucraino a fianco del quale è stato ritrovato il drone era carico di munizioni. Successivamente l’agenzia Dpa ha scritto che il ministero dell’Interno ha smentito tale circostanza. Da parte sua, il ministero della Difesa di Mosca afferma che nel Mar Nero le forze russe colpiscono solo navi cargo che trasportano materiale militare per quelle ucraine. Le ultime due, aggiunge il dicastero, sono state bombardate la notte tra mercoledì e giovedì a sud e ad est di Odessa. Il governatore di Odessa sostiene invece che le forze russe hanno attaccato una nave battente bandiera della Guinea-Bissau che trasportava grano ucraino, con un morto e tre feriti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Nell’Oristanese aumentano i contagi

Valeria Pinna
Dopo l’attentato

Lula, ET nel mirino: si teme l’effetto No Tav

La Prefettura ha deciso: vigilanza rafforzata sugli obiettivi sensibili legati al progetto di ricerca 
Fabio Ledda Mariangela Dui
Regione

Manovra, per i Comuni e i lavori pubblici c’è oltre mezzo miliardo

Stanziati cinquanta milioni in più  per il fondo unico degli enti locali  
Roberto Murgia
Lo scontro

Conte sfida la CommissioneCovid

L’ex premier: «In procura lettera anonima sulla fornitura delle mascherine» 