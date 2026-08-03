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Il caso della popstar.
04 agosto 2026 alle 00:16

«Basta!»: Ariana Grande si ritira dalle scene 

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Allarme tra i fan per Ariana Grande: la superstar di “Wicked”, a 33 anni ha annunciato che alla fine del tour “Eternal Sunshine” interromperà a lungo le apparizioni in pubblico a causa della eccessiva attenzione che viene data a tutto quello che la riguarda.

Il tour continua a Chicago per poi spostarsi a Londra con 10 date a partire da Ferragosto. «Ariana farà un passo indietro dalla visibilità dopo aver completato la tournée», ha detto a People un portavoce della diva: «Vuole finire i concerti su una nota alta, sia in modo salutare che felice, e prendersi un meritato periodo lontana dalla scena pubblica e dagli impegni sotto i riflettori, dopo essere stata oggetto di un continuo e incessante scrutinio da parte dell’opinione pubblica. Il tour è stato per lei un’esperienza straordinaria: ama i suoi fan e ha apprezzato ogni istante di questa esperienza».

Negli ultimi giorni Ariana è tornata al centro dell'attenzione, non tanto per la musica quanto per le preoccupazioni suscitate dal suo aspetto fisico. Le immagini del videoclip del nuovo singolo “Petal”, tratto dall'omonimo album appena uscito, hanno alimentato commenti sui social per l'evidente magrezza della cantante. Se molti fan hanno espresso preoccupazione per la sua salute, altri hanno criticato il fatto che il dibattito sia tornato a concentrarsi ancora una volta sul suo aspetto fisico. Non è chiaro quanto durerà l’addio alle luci della ribalta, ma a quanto pare non sarà di breve durata. Tutte decisioni, ha precisato il portavoce, legate alla crescente pressione mediatica e ai continui commenti sul suo aspetto, non a un annuncio di una specifica malattia. «Ariana vuole allontanarsi dai riflettori per tutelare il proprio benessere».

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