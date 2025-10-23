VaiOnline
Sa Rodia
24 ottobre 2025 alle 00:36

Basket in carrozzina, ecco i campioni 

La parola d’ordine, durante due giornate di festa e sport, sarà inclusione. Domani e domenica al Palasport di Sa Rodia una parata di campioni del basket in carrozzina per la quarta edizione del Torneo internazionale Città di Oristano di basket memorial Domenico Pittalis.

La Dinamo Lab Sassari (vincitrice dell’ultimo torneo) sarà la grande protagonista della manifestazione organizzata dalla Oristano Basket, ma a contendere il primo posto finale ci saranno la formazione campione di Francia del Handibasket Le Puy-en-Velay, la Briantea Cantù (campione d’Italia in carica) e la Amicacci Giulianova (vice campione d’Europa). «Sul parquet si ritroveranno alcuni tra i più grandi campioni del basket in carrozzina. Tra loro anche i giocatori della Dinamo Sassari protagonisti in questi giorni ai Campionati Europei di Sarajevo: Enrico Ghione, Driss Saaid, Giulio Maria Papi, Dominik Mosler e Sara Revuelta», si legge in una nota del Comune. Il programma prevede domani le semifinali dalle 18.30 e domenica, sempre a partire dalla stessa ora, le finali.«Questo torneo è diventato un appuntamento fisso e molto atteso, non solo per gli appassionati di basket ma per tutta la città che avrà la possibilità di ricordare un dirigente della nostra società che ha dato tanto allo sport: Domenico Pittalis», sottolineano gli organizzatori della Oristano Basket.

