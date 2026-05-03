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Dopo gara.
04 maggio 2026 alle 00:08

Barella gioisce: ce l’abbiamo fatta 

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Milano. A fine gara una delle immagini più belle della festa nerazzurra è la gioia di Nicolò Barella, che incarna un pezzo di Sardegna campione d’Italia. Ai microfoni di Dazn la mezzala cagliaritana sprizza felicità da tutti i pori. «Avevamo anche altri obiettivi», dice, «questo è stato raggiunto. Non è stato facile ma ce l’abbiamo fatta. L’anno scorso eravamo andati vicini a tutto ma non avevamo vinto niente. Questo è il calcio, questa è la vita, che ci insegna a non mollare mai».

Mentre il popolo del Meazza inneggia ai nerazzurri, i giocatori festeggiano sul campo un traguardo raggiunto con merito dopo le delusioni Champions e nell’auspicio di un altro successo che potrebbe arrivare in Coppa Italia. «Abbiamo sofferto tanto durante la stagione scorsa», dice Lautaro Martinez, il bomber nerazzurro, «ma oggi sono molto felice per questo traguardo».

Le congratulazioni all'Inter per la conquista del ventunesimo scudetto della sua storia sono arrivate anche dalla Juventus, che con un post sul proprio profilo ufficiale di X ha voluto mandare un applauso virtuale ai nerazzurri campioni d’Italia.

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