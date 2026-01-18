Bando e polemiche: «Ma il Carnevale si farà» 

La polemica è ancora viva ma il Carnevale si farà, nonostante il forfait dei gruppi Sa Ratantira Casteddaia e Senza Confini del rione Marina. Lo assicurano Viking e Villaggio dei Pescatori, le due associazioni vincitrici del bando stanziato dal Comune, ma anche l’assessora alla cultura Maria Francesca Chiappe.

«Sappiamo che il tempo a disposizione è poco ma abbiamo deciso di metterci in gioco con un progetto che dopo più di 20 anni riporti i carri allegorici in città e che coinvolga anche i quartieri di periferia – spiega Matteo Mandas, commercialista dell’associazione culturale Viking group –. Certo, è opinabile il ritardo della pubblicazione del bando ma è vero anche che gli uffici e l’assessora si sono dimostrati disponibili e, per la prima volta, il giorno stesso della chiusura abbiamo saputo i nomi dei vincitori e l’ammontare dei contributi».

Il Comune

«È vero, il bando è arrivato più tardi dello scorso anno ma abbiamo anche recuperato tantissimo sui tempi nella distribuzione dei contributi», sottolinea l’assessora Chiappe. Un’accelerata non indifferente. Lo scorso anno la determina di assegnazione venne firmata il 27 gennaio, 8 giorni dopo rispetto a questa volta, nonostante il bando fosse stato chiuso più di un mese prima. «Come promesso, quest’anno la suddivisione dei fondi è avvenuta il giorno stesso di chiusura del bando. Venerdì sera sono stati comunicati i nomi dei vincitori e i contributi a loro assegnati». Un totale di 22mila euro suddivisi tra Viking (a cui sono spettati 14mila euro), nominati coordinatori, e Villaggio dei pescatori (per 8mila euro). «Avremmo voluto fare tutto in tempi più ampi ma gli uffici sono in grande sofferenza, e questa non vuole essere una scusa. Sono convinta che comunque una sfilata si possa organizzare, e rinnovo la mia disponibilità all’incontro», conclude l’assessora.

Il botta e risposta

Ad accendere il malcontento l’annuncio, arrivato sabato, della non partecipazione al bando delle storiche presenze Sa Ratantira Casteddaia e Senza Confini del Rione Marina. Due le motivazioni espresse: «Il tempo ristretto a disposizione per una partecipazione adeguata, e il programma proposto che non rispecchia pienamente le nostre aspettative e valori» spiegano i due gruppi. «Da anni chiediamo che il bando venga pubblicato almeno a novembre. Per noi è impensabile organizzare una sfilata in così poco tempo, ci siamo sentiti spaesati – fa sapere Omar Lecca, coordinatore di Sa Ratantira –. Ci dispiace veramente tanto dover rinunciare, ma volevamo dare un segnale all’amministrazione». Sulla stessa linea Matteo Putzu, di Asc Senza Confini: «Al problema dell’eccessivo ritardo si lega quello dei costi, a Cagliari sempre più alti. Siamo costretti ad ordinare molti materiali online e limiti così ridotti impedirebbero di ricevere il necessario per tempo. Il Carnevale è una festa per i cagliaritani, giusto ingrandirlo e farlo diventare un evento turistico ma servono più tempo e contributi». Altro problema è la diversa visione del carnevale tradizionale cagliaritano: «Imprescindibile, nella nostra idea, svolgere le sfilate nel centro storico, conservare il rito del rogo dei Cancioffali in chiusura e le bande in città», conclude Lecca, elementi su cui i diversi gruppi non avrebbero raggiunto un accordo.

Il progetto

La replica di Matteo Mandas: «È chiara la volontà di rispettare la tradizione, non è nostra intenzione infrangerla. Per questo abbiamo proposto di variare solo uno dei tre giorni di sfilate. Alla base ragioni puramente strutturali: i carri allegorici non potrebbero passare tra le vie di Marina o Castello, per questo si ipotizza un percorso tra Sant’Avendrace, San Michele e Is Mirrionis». Un programmazione «che vuole essere ricca di valori, accanto alle tante novità in cantiere», conclude Mariano Strazzeri, in rappresentanza del Villaggio dei Pescatori.

