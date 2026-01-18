VaiOnline
Bilancio.
19 gennaio 2026 alle 00:29

La legge Finanziaria rientra in Aula giovedì Tensione sulle Asl 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Settimana impegnativa in Consiglio regionale: a causa dell’allerta meteo, la legge di stabilità ritornerà in Aula mercoledì o giovedì, e non domani come inizialmente programmato. Si punta comunque ad ottenere il via libera entro il 31 gennaio così da evitare un secondo mese di esercizio provvisorio. Il momento però non è favorevole dal punto di vista dei rapporti tra schieramenti ma anche all’interno della stessa maggioranza. La ragione? Le trattative sulle nomine dei direttori generali nelle Asl rimaste scoperte e la sentenza del Tar che ha bocciato i commissariamenti della Giunta, disponendo il reintegro di Flavio Sensi alla direzione generale dell’azienda di Cagliari. Questioni delicate, al momento irrisolte, che potrebbero avere un riverbero tra i banchi dell’Aula impegnata nella discussione della seconda manovra della legislatura, anche provocando un rallentamento dei lavori.

Mercoledì mattina, intanto, la commissione Bilancio si riunirà per esaminare gli emendamenti presentati: 6975 in tutto. Tra gli altri, c’è l’emendamento trasversale e condiviso da tutti i partiti di centrosinistra e centrodestra per l’aumento del fondo unico di cento milioni fino al 2028: per il 2026, vista l’esiguità della massa manovrabile, si attingerà dalla prima tranche ottenuta dalla Sardegna con l’accordo sulla vertenza entrate.

Dalle opposizioni arrivano altre proposte di modifica importanti. C’è quella di Sardegna al Centro 20Venti (primo firmatario Alberto Urpi) per lo stanziamento di 65 milioni (15 per il 2026) per compensare l’addizionale comunale sui biglietti con l’obiettivo di sostenere i collegamenti aerei e la permanenza delle compagnie aeree negli scali della Sardegna. Di Umberto Ticca (Riformatori) il correttivo che prevede lo stanziamento di ottocentomila euro a favore della Asl di Cagliari per la manutenzione e l’allestimento del reparto di medicina penitenziaria.

A proposito di Asl, se per il reintegro di Sensi a Sassari ci sarà da attendere poco, non è detto che – come trapelato giorni fa – la Giunta si riunirà mercoledì per le nomine dei dg a Cagliari e Olbia. La sentenza del Tar e i ricorsi annunciati dagli altri ex dg impongono prudenza. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mistero a Carbonia

Omicidio Musu, tre sospettati

Chi ha ucciso potrebbe aver commesso errori: i Ris già al lavoro sulle tracce biologiche 
Francesco Pinna
Il padre della proposta da 211mila firme invia un documento ai consiglieri. Attivisti mobilitati

L’urlo di Orgosolo: «Resta solo la Pratobello»

Il sindaco Mereu avverte la Regione: la legge c’è, il tempo sta per scadere 
Lorenzo Piras
Roma

Il corpo di Federica trovato sottoterra nella ditta del marito

L’uomo arrestato per omicidio La 41enne era sparita da 10 giorni 
L’iniziativa

Il vescovo di Teheran: «Pace e giustizia vanno di pari passo»

Dall’Isola un messaggio universale «Basta bombe costruite in Sardegna» 
Mario Tasca
La crisi

Groenlandia, l’Ue pensa al bazooka

Macron spinge per le sanzioni da 93 miliardi contro le minacce di Trump 