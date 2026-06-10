Banche e assicurazioni, risiko miliardario 

Servirà tempo ma se tutto andrà nel verso giusto entro la fine del 2027, dopo la fusione con Bper, prenderà vita la nuova Banca Monte dei Paschi, di Unipol. A quel punto la compagnia bolognese sarà alla testa di un conglomerato finanziario che già oggi in Borsa vale 43 miliardi di euro e di cui faranno parte la seconda compagnia assicurativa e la seconda banca del Paese.

Intanto, il Tesoro venderà la quota di Mps al miglior offerente. «Siamo legati a criteri di debito pubblico», ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. «Dobbiamo uscire come da tutte le banche, perché ce ne sono anche altre di cui non parla mai nessuno, e ovviamente dovremo valutare chi ci dà di più, come è sempre avvenuto».

Al momento chi offre di più, anzi l'unico offerente, è Intesa Sanpaolo che, in tandem con Unipol, ha messo sul piatto 1,6 azioni e un euro in contanti per ogni titolo Mps, con un premio del 12,5%. Ma sul tavolo dell'ad di Mps, Luigi Lovaglio, c'è anche l'invito di Banco Bpm a discutere una fusione alla pari per dar vita al secondo gruppo bancario in Italia.

In Borsa

La mossa del presidente di Unipol Carlo Cimbri piace a Piazza Affari, che sta premiando il suo titolo nonostante un aumento di capitale da 2,5 miliardi che, con l'aggiunta di un miliardo in cassa, servirà a finanziare l’acquisto da Intesa di metà della rete di Mps. Per ora Cimbri aspetterà a bordo campo, tifando per Intesa e la sua opas. I motori verranno accesi una volta che l'offerta andrà in porto: prima della fine dell'anno Unipol realizzerà l'aumento, con le Coop rosse, a cui fa capo circa il 50% del capitale, che si sono impegnate a sottoscriverne la metà. Le risorse serviranno a rilevare 635 filiali di Mps, che porteranno con sé 2 milioni di clienti, 55 miliardi di raccolta diretta, 42 miliardi di impieghi netti a clientela, ma anche la sede di Rocca Salimbeni e le opere d'arte del Monte, senza la zavorra di crediti deteriorati, rischi legali e accordi assicurativi, lasciando dunque a Unipol la libertà di vendere le proprie polizze anche attraverso la rete Mps.

Il piano

«Non acquisteremo sportelli ma una banca» in grado di generare «un utile tra 400 e 460 milioni», anche restando in Unipol, dice Cimbri. La destinazione finale del compendio Mps è però in Bper, a cui Unipol lo offrirà nella seconda metà del 2027. Un'operazione che ne blinderà anche gli assetti azionari, attribuendo a Via Stalingrado il controllo di fatto della banca, rinominata Banca Monte dei Paschi. Unipol, che già dispone del 20% di Bper e di un ulteriore 10% attraverso derivati, fonderà Mps nell'istituto modenese in cambio di un ulteriore 10% del capitale.

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