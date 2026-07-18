Balliana in Ciociaria due volte al terzo posto  

Due terzi posti di giornata (in linea e nella breve cronoscalata), la terza posizione in classifica generale e la maglia “rosa antico” di quella a punti: non è malvagio il bilancio di Enrico Balliana (della Ecotek Zero24) al termine della prima giornata di “Ciociaria in Giro”, manifestazione su strada per Juniores allestita dalla Ciclisti Sorani che si conclude oggi con la 38ª “Ciociarissima” di 112,5 km.

Il corridore di Arborea, che proprio su queste strade ha conquistato la maglia di campione italiano si è arreso allo spunto del suo predecessore, Vincenzo Carosi. Il laziale della Coratti, campione d’Italia 2025, si è imposto ad Atina dopo 60,70 km alla media di 38,540 orari, con 3” su Brandon Fredizzi (Borgo Molino) e sul più anziano dei Balliana, Enrico, con il fratello minore Andrea buon 39° a 24”.

Nel pomeriggio, Riccardo Vesco (Guerrini Senaghese) ha vinto la crono di 3,8 km in 9’19”, con 23” su Raffaele Cascione (Vangi Tommasini) e 33” su Balliana. In classifica Vesco comanda con 19” su Cascione e 23” sul sardo che cercherà la rimonta oggi nell’ultima giornata di una corsa alla quale non ha nascosto di tenere molto.

Intanto ieri ha trovato le prime conferme un’indiscrezione che lo vedrebbe addirittura legato alla Red Bull-Bora Rookie (la squadra di Lorenzo Finn che ha dominato il Giro Next Gen) dalla prossima stagione.

Oggi si corre anche in Sardegna: a Ittiri il Trofeo Folk Festa vede in gara Allievi e Juniores sui 68,8 km ed Esordienti sui 36,9. ( c.a.m. )

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