Balliana, fa il bis Alghero, 1° Biancu 

Enrico Balliana firma il bis. Nella 46ª Coppa Città di Cantù lo Junior di Arborea ha siglato venerdì il secondo successo stagionale imponendosi dopo 105,700 km alla 44,443 Km/h di media. Un successo teoricamente colto in volata, quello del corridore del Team Ecotek Zero24, in realtà secondo e terzo, i russi Rostislav Novolodskii e Danil Veshniakov (entrambi della PC Baix Ebre Tortosa) sono stati classificati a 1” e il quarto, Nial Pradella (Axion Future) a 2” con il resto del primo gruppo.

Ad Alghero

Nell’Isola ieri si è corsa su strada ad Alghero la prima Coppa delle Borgati (firmata dall’Alghero Bike e quinta prova del Challenge M.B. Sport-Memorial Salvatore Meloni). Nella prova lunga (53,1 km) lu Junior della Monsummanese Luca Biancu ha preceduto due Allievi: Antonio Atzei (Fabio Aru Academy, 2° anno) e Giuseppe Mezzano (Sc Pattada, 1° anno); poi due Juniores della Dueppi Cycling Project, Mattia Folegani e Alessandro Santoru. Tra gli Esordienti (27,8 km), si è imposto il 2° anno Salvatore Pileri (Samabike) davanti a Fabio Vidili (Cray Wheels, 1° anno) e a Fabio Farinelli (Alghero Bike, 2° anno). Nona assoluta e prima donna, l’Allieva Giulia Delogu della Sestu Bike che ha preceduto due Esordienti di 2° anno, Linda Solla (Crazy Wheels) e matilde Podda (Sababike), rispettivamente undicesima e dodicesima.

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